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Published Сегодня, 09:44

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Updated Сегодня, 10:14

Китайские машины пользуются спросом у клиентов

«Уют из Поднебесной»: доля китайских авто в таксопарках возросла на треть

17 октября 2023, 09:44
Фото: 1MI
Китайские машины пользуются спросом у клиентов
На автомобильном рынке в РФ «география» машин все активнее смещается в сторону транспортных продуктов из КНР. Сильнее всего это ощущается в таксопарках — в особенности, сегменте автомобилей комфорт-класса. Специалисты агрегатора Bibi провели тематическое исследование, дабы выяснить причину успеха.

Согласно данным исследования, китайские автомобили активно вытесняют конкурентов в комфорт-сегменте таксопарков. Если в сентябре прошлого года доля «китайцев» составляла небольшие 2%, то сейчас она возросла до 30%. Самыми популярными марками являются Haval, Chery, Changan и Geely.

«Наши корпоративные клиенты высоко оценивают комфорт, дизайн и презентабельность новых китайских автомобилей. Для нас важен не только положительный опыт поездок, но и в целом пользовательский опыт сервисом, поэтому мы готовы инвестировать, в том числе, и в IT-разработки», — цитирует пресс-служба Bibi СЕО-менеджера Анатолия Сморгонского.

При этом «китайцы» активно дышат в спину своим традиционным конкурентам из Южной Кореи. Сейчас доля «тигров» составляет только 38% (против 61% в 2022 году), снизилась популярность и машин из Японии (8%) и стран Евросоюза (22%).

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Поскольку Bibi сфокусирован на сегменте корпоративного такси и продвигает новую для рынка концепцию райдшеринга — совместные поездки коллег в одном автомобиле — клиентам особенно важен простор автомобилей. Главными потребителями услуги являются рестораторы и владельцы специализированных магазинов, поскольку клиентов необходимо доставить домой в кратчайшие сроки и оставить о себе только приятные впечатления.

«Китайский» тренд диктует новые условия на рынке такси и автотранспорта в целом. Поскольку машины нуждаются в починке по «технологиям Поднебесной», экспорт запчастей из КНР увеличился в пять раз. Способствует этому и постепенная лояльность автовладельцев к «китаяночкам».

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Сервис по заказу такси Bibi доступен более чем в тысяче городов и населенных пунктов России. Число b2b клиентов составляет 1200 компаний из различных сегментов бизнеса. На сегодняшний день сегмент корпоративного такси в России по разным данным оценивается в 82-100 млрд рублей в год. Агрегатор заменивший в России Gett планирует получить до 15% рынка b2b-перевозок. Bibi сфокусированы на развитии корпоративного сегмента такси, в будущем компания планирует нарастить долю в сегменте бизнес и комфорт такси.

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