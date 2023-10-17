«Уют из Поднебесной»: доля китайских авто в таксопарках возросла на треть

Сервис по заказу такси Bibi доступен более чем в тысяче городов и населенных пунктов России. Число b2b клиентов составляет 1200 компаний из различных сегментов бизнеса. На сегодняшний день сегмент корпоративного такси в России по разным данным оценивается в 82-100 млрд рублей в год. Агрегатор заменивший в России Gett планирует получить до 15% рынка b2b-перевозок. Bibi сфокусированы на развитии корпоративного сегмента такси, в будущем компания планирует нарастить долю в сегменте бизнес и комфорт такси.