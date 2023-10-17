В Новосибирске крыша протекла в корпусе НГУ — причину найдет прокуратура

Posted Сегодня, 06:36
Published Сегодня, 06:36
Modified Сегодня, 06:38
Updated Сегодня, 06:38
Студенты Новосибирского государственного университета (НГУ) выразили свое недовольство из-за того, что крыша лабораторного корпуса протекает. Это привело к затоплению пола в коридоре на верхнем этаже. Об этой проблеме ранее сообщали СМИ.
По словам студентов, данная проблема существует уже три года. Чтобы продемонстрировать ее серьезность, они даже сделали бумажные кораблики и запустили их по коридорам университета.
Представители университета обещали устранить эту проблему около двух недель назад, однако до сих пор работы по ремонту не были начаты. Прокуратура Новосибирской области проверит затопление корпуса.
«Организована проверка соблюдения законодательства по информации, полученной из СМИ о протечке крыши в учебно-лабораторном корпусе НГУ. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — уточнили в ведомстве.