atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:36

Published Сегодня, 06:36

Modified Сегодня, 06:38

Updated Сегодня, 06:38

Крыша протекла

В Новосибирске крыша протекла в корпусе НГУ — причину найдет прокуратура

17 октября 2023, 06:36
Фото: прокуратура НСО
Крыша протекла

Новосибирская прокуратура проверит, почему в НГУ постоянно протекает крыша

В Новосибирском государственном университете протекла крыши в лабораторном корпусе, о чем сообщают в прокуратуре региона.

Студенты Новосибирского государственного университета (НГУ) выразили свое недовольство из-за того, что крыша лабораторного корпуса протекает. Это привело к затоплению пола в коридоре на верхнем этаже. Об этой проблеме ранее сообщали СМИ.

По словам студентов, данная проблема существует уже три года. Чтобы продемонстрировать ее серьезность, они даже сделали бумажные кораблики и запустили их по коридорам университета.

Представители университета обещали устранить эту проблему около двух недель назад, однако до сих пор работы по ремонту не были начаты. Прокуратура Новосибирской области проверит затопление корпуса.

«Организована проверка соблюдения законодательства по информации, полученной из СМИ о протечке крыши в учебно-лабораторном корпусе НГУ. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — уточнили в ведомстве.
В Новосибирск вернулось лето в октябре — температура у НГУ достигла почти +24°C
Узнать подробнее
Читайте также:
Строительство кампуса мирового уровня НГУ идёт с опережением графикаСтудентов и преподавателей эвакуировали из здания НГУ в Новосибирске — что произошлоВнучка сенатора Совфеда Городецкого прошла кастинг на конкурс Мисс НГУ-23
#Образование#Новосибирск#НГУ#Прокуратура#Крыша#Студенты#Эмилия Губарева#Протечка
Подпишитесь
«Давайте прекратим пинг-понг»: Диана Арбенина ответила новосибирским хейтерам
Сегодня, 06:35
Мэрия на фоне куч песка: фиаско реконструкции Первомайского сквера в октябре 2023
Вчера, 04:03
Названы районы Новосибирской области с самыми пьяными водителями
Сегодня, 05:15
Певец из Новосибирска Митя Фомин заявил об идеале женщины для себя
Вчера, 12:33
План реновации Расточки раскрыли в мэрии Новосибирска
Сегодня, 03:09
День недели и время с наибольшим числом ДТП назвали в Новосибирске
Сегодня, 05:59