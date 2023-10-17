Взрывной рост цен на шины и шиномонтаж замечен в Новосибирске: +10%

Один из представителей автомагазина рассказал BFM-Новосибирск, что цены на зимние шины начали расти с конца августа из-за повышения стоимости от поставщиков. Однако, в сравнении с прошлым годом, увеличение цен было более умеренным. В прошлом году цены на зимнюю резину выросли сразу на 30-40% из-за сложных условий на рынке.