Взрывной рост цен на шины и шиномонтаж замечен в Новосибирске: +10%

Posted Сегодня, 01:18
Published Сегодня, 01:18
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Updated Сегодня, 01:20
Традиционно спрос на зимние шины начинает расти в середине октября и достигает пика при первом снегопаде. Однако, по словам менеджеров магазинов шин и дисков, рост цен на шиномонтаж и шины в этом году не такой значительный.
Один из представителей автомагазина рассказал BFM-Новосибирск, что цены на зимние шины начали расти с конца августа из-за повышения стоимости от поставщиков. Однако, в сравнении с прошлым годом, увеличение цен было более умеренным. В прошлом году цены на зимнюю резину выросли сразу на 30-40% из-за сложных условий на рынке.
Представитель также отметил, что запасы шин известных брендов почти исчерпаны, но дефицита не будет, потому что на рынок поступили китайские аналоги. Согласно данным Новосибирскстата, средняя цена одной шины для легкового автомобиля составляет 5244 руб.