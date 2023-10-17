atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 01:18

Published Сегодня, 01:18

Modified Сегодня, 01:20

Updated Сегодня, 01:20

Шины подорожали

Взрывной рост цен на шины и шиномонтаж замечен в Новосибирске: +10%

17 октября 2023, 01:18
Фото: 1MI
Шины подорожали

Рост цен на зимние шины в Новосибирске достиг 10%

Цены на шиномонтаж и зимние шины в Новосибирске поднялись на 10% перед наступлением зимы.

Традиционно спрос на зимние шины начинает расти в середине октября и достигает пика при первом снегопаде. Однако, по словам менеджеров магазинов шин и дисков, рост цен на шиномонтаж и шины в этом году не такой значительный.

Один из представителей автомагазина рассказал BFM-Новосибирск, что цены на зимние шины начали расти с конца августа из-за повышения стоимости от поставщиков. Однако, в сравнении с прошлым годом, увеличение цен было более умеренным. В прошлом году цены на зимнюю резину выросли сразу на 30-40% из-за сложных условий на рынке.

Представитель также отметил, что запасы шин известных брендов почти исчерпаны, но дефицита не будет, потому что на рынок поступили китайские аналоги. Согласно данным Новосибирскстата, средняя цена одной шины для легкового автомобиля составляет 5244 руб.

Где дешевле бензин? Сравниваем цены на заправках в Новосибирске
Узнать подробнее
Читайте также:
Новосибирские АЗС заявили о дефиците бензина АИ-95На новосибирских заправках пропадает дешевый бензин АИ-92Названы причины ограничения продажи бензина АИ-95 в Новосибирске
#Транспорт#Новосибирск#Цены#Автомобиль#Шиномонтаж#Зима#Спрос#Эмилия Губарева
Подпишитесь
Мэрия на фоне куч песка: фиаско реконструкции Первомайского сквера в октябре 2023
Вчера, 04:03
Министр Мурашко едет в Новосибирск — что скажет главный по здравоохранению?
Вчера, 10:26
Родники, Акатуйский, Плющихинский: почему новосибирцы предпочитают жить на окраинах
Вчера, 01:34
Певец из Новосибирска Митя Фомин заявил об идеале женщины для себя
Вчера, 12:33
Улицу Ленина снова сделают пешеходной в Новосибирске
Вчера, 06:31