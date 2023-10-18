18-летний разбойник накинулся на кассиров супермаркета с ножом под Новосибирском

Posted Сегодня, 02:35
Published Сегодня, 02:35
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Updated Сегодня, 02:40
В Татарском районном суде вынесли решение по делу 18-летнего парня из города Татарска. Его признали виновным в совершении разбоя с применением оружия, опасного для жизни или здоровья.
По версии суда, обвиняемый был в состоянии алкогольного опьянения, когда поздно вечером зашел в ночной супермаркет. Сначала он угрожал ножом кассиру, требуя отдать ему пачку сигарет и деньги из кассы. Затем он схватил другого сотрудника магазина за шею, угрожая ему ножом.
Однако, не дождавшись выполнения своих требований, преступник передумал и предложил сотрудникам вызвать полицию. Он дождался приезда полицейских и сдался им.
Судья приговорил осужденного к 3 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Однако, приговор еще не стал окончательным и не вступил в законную силу.