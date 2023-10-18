atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 02:35

Published Сегодня, 02:35

Modified Сегодня, 02:40

Updated Сегодня, 02:40

Его посадили в тюрьму

18-летний разбойник накинулся на кассиров супермаркета с ножом под Новосибирском

18 октября 2023, 02:35
Фото: 1MI
Его посадили в тюрьму

Под Новосибирском 18-летний покупатель с ножом напал на кассиров в супермаркете

Молодой парень, которому только «стукнуло» 18 лет, напал на кассиров супермаркета с ножом, однако после угрозы он сдался полиции. Подробности сообщают в прокуратуре региона.

В Татарском районном суде вынесли решение по делу 18-летнего парня из города Татарска. Его признали виновным в совершении разбоя с применением оружия, опасного для жизни или здоровья.

По версии суда, обвиняемый был в состоянии алкогольного опьянения, когда поздно вечером зашел в ночной супермаркет. Сначала он угрожал ножом кассиру, требуя отдать ему пачку сигарет и деньги из кассы. Затем он схватил другого сотрудника магазина за шею, угрожая ему ножом.

Однако, не дождавшись выполнения своих требований, преступник передумал и предложил сотрудникам вызвать полицию. Он дождался приезда полицейских и сдался им.

Судья приговорил осужденного к 3 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Однако, приговор еще не стал окончательным и не вступил в законную силу.

В Новосибирске разбойник с газовым пистолетом украл 2,5 млн рублей у мужчины
Узнать подробнее
Читайте также:
В Новосибирске вооруженного разбойника арестовали на нападение на офис микрозаймов20-летний разбойник отобрал у подростка телефон и скрылся в НовосибирскеИскитимские разбойники 15 и 19 лет отняли в баре у незнакомца 226 тысяч рублей
#Общество#Криминал#Новосибирск#Полиция#Нападение#Нож#Алкоголь#Эмилия Губарева#Супермаркет#Кассир#Агрессия
Подпишитесь
«Давайте прекратим пинг-понг»: Диана Арбенина ответила новосибирским хейтерам
Вчера, 06:35
«Неприятно удивлена»: новосибирцы недовольны резким повышением транспортного налога
Вчера, 08:48
Когда менять летние шины на зимние в Новосибирске — ответ эксперта
Вчера, 02:49
Объявлены даты осенних каникул-2023 в школах Новосибирска
Вчера, 11:42
Снесут 16 домов на Расточке по плану реновации: адреса назвали в мэрии Новосибирска
Вчера, 03:09
Названы районы Новосибирской области с самыми пьяными водителями
Вчера, 05:15