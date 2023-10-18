18-летний разбойник накинулся на кассиров супермаркета с ножом под Новосибирском

По версии суда, обвиняемый был в состоянии алкогольного опьянения, когда поздно вечером зашел в ночной супермаркет. Сначала он угрожал ножом кассиру, требуя отдать ему пачку сигарет и деньги из кассы. Затем он схватил другого сотрудника магазина за шею, угрожая ему ножом.