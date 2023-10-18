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Самая высокая ставка транпортного налога в Новосибирске на авто мощностью свыше 250 л.с.

Богатые тоже плачут: новый транспортный налог на Lamborghini и Bentley зашкаливает

18 октября 2023, 08:54
Фото: Изображение от Freepik
Самая высокая ставка транпортного налога в Новосибирске на авто мощностью свыше 250 л.с.

Новый транспортный налог пришел владельцам Lamborghini и Bentley в Новосибирске

Автовладельцы Новосибирска впервые получили уведомления с возросшими суммами транспортного налога осенью 2023. Ставка налога на бюджетные автомобили составляет 10-15 рублей за лошадиную силу. Для роскошных Lamborghini, Bentley и Mercedes она выше в 10 раз. Считаем, сколько заплатят их владельцы.

Значительное повышение ставок транспортного налога в Новосибирской области было принято еще в 2021 году. Но только осенью 2023 автовладельцы получили уведомления с новыми суммами за 2022 год, которые теперь положено заплатить до 1 декабря.

Хуже всего — богачам. Ставка за авто мощностью до 250 л. с. уже 60 рублей за лошадиную силу. Теперь за типичный для богатых сибиряков Toyota Land Cruiser 200, мощностью до 250 л. с. и «моложе» 5 лет придется выложить 18 675 рублей. За похожий автомобиль возрастом старше 13 лет будет выставлен налог 8 812 рублей, сообщает «НГС Новосибирск».

А вот местным олигархам впору схватиться за голову. Налог на роскошные суперкары любителей шика достиг шестизначных цифр.

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Эти автомобили оснащены мощнейшими моторами. А ставка налога — 150 рублей за одну лошадиную силу. Теперь транспортный налог на 608 лошадиных сил люксового Bentley Bentayga составит 273 600 рублей. (Впрочем, это меньше двух процентов от его рекомендованной стоимости — около 22 млн. рублей.)

Мотор Lamborghini Huracan еще мощнее — 639 л. с. Налог — 287 500 рублей. Ориентировочная цена такого суперкара — 16,5 млн. рублей.

Налог на Mercedes-Benz AMG G63 составит 256 950 рублей. Мощность этого авто 571 л. с. Цена более 12 миллионов рублей.

Но и простые новосибирцы признаются, что были неприятно удивлены, когда обнаружили, что за бюджетный автомобиль эконом-класса придется заплатить 700-800, вместо привычных 400 рублей. Для автомобилей мощностью до 100 лошадиных сил ставка — 10 рублей за л. с., мощностью 100-150 л. с. — 15 рублей.

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