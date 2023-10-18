Богатые тоже плачут: новый транспортный налог на Lamborghini и Bentley зашкаливает

Posted Сегодня, 08:54
Published Сегодня, 08:54
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Updated Сегодня, 08:59
Значительное повышение ставок транспортного налога в Новосибирской области было принято еще в 2021 году. Но только осенью 2023 автовладельцы получили уведомления с новыми суммами за 2022 год, которые теперь положено заплатить до 1 декабря.
Хуже всего — богачам. Ставка за авто мощностью до 250 л. с. уже 60 рублей за лошадиную силу. Теперь за типичный для богатых сибиряков Toyota Land Cruiser 200, мощностью до 250 л. с. и «моложе» 5 лет придется выложить 18 675 рублей. За похожий автомобиль возрастом старше 13 лет будет выставлен налог 8 812 рублей, сообщает «НГС Новосибирск».
А вот местным олигархам впору схватиться за голову. Налог на роскошные суперкары любителей шика достиг шестизначных цифр.
Эти автомобили оснащены мощнейшими моторами. А ставка налога — 150 рублей за одну лошадиную силу. Теперь транспортный налог на 608 лошадиных сил люксового Bentley Bentayga составит 273 600 рублей. (Впрочем, это меньше двух процентов от его рекомендованной стоимости — около 22 млн. рублей.)
Мотор Lamborghini Huracan еще мощнее — 639 л. с. Налог — 287 500 рублей. Ориентировочная цена такого суперкара — 16,5 млн. рублей.
Налог на Mercedes-Benz AMG G63 составит 256 950 рублей. Мощность этого авто 571 л. с. Цена более 12 миллионов рублей.
Но и простые новосибирцы признаются, что были неприятно удивлены, когда обнаружили, что за бюджетный автомобиль эконом-класса придется заплатить 700-800, вместо привычных 400 рублей. Для автомобилей мощностью до 100 лошадиных сил ставка — 10 рублей за л. с., мощностью 100-150 л. с. — 15 рублей.