Богатые тоже плачут: новый транспортный налог на Lamborghini и Bentley зашкаливает

Хуже всего — богачам. Ставка за авто мощностью до 250 л. с. уже 60 рублей за лошадиную силу. Теперь за типичный для богатых сибиряков Toyota Land Cruiser 200, мощностью до 250 л. с. и «моложе» 5 лет придется выложить 18 675 рублей. За похожий автомобиль возрастом старше 13 лет будет выставлен налог 8 812 рублей, сообщает «НГС Новосибирск».