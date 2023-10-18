Posted Сегодня, 06:30
Published Сегодня, 06:30
Modified Сегодня, 06:33
Updated Сегодня, 06:33
Сергей Майоров в беседе с Atas.info сообщил, что уже занимается вопросом отмены концерта певицы Дианы Арбениной, которая негативно отзывается о России. Он обратился в министерство культуры, однако выяснилось, что они не имеют возможности влиять на ситуацию, так как площадку для выступления предоставило министерство физической культуры и спорта, а также ответственность ложится на руководителей «Локомотив-Арены», где запланирован концерт.
Сергей Майоров подчеркнул, что жалобы на предстоящий концерт поступают очень много. Он получает звонки и сообщения с негативными комментариями о выступлении группы. Причем критика поступает даже из передовой. Бойцы 25-й армии, которая добровольно направилась в Луганскую область, выразили свое негативное отношение к данной ситуации.
Ранее сообщалось, что некоторые жители Новосибирска выступили против проведения концерта. Они возмущены тем, что артисты, поддерживающие Украину, продолжают выступать в России.
Выступления «Ночных снайперов» в регионах также отменили в Улан-Удэ, Чебоксарах, Ульяновске, Казани, Тольятти, Пятигорске, Краснодаре, Кузбассе и других. Однако Диана Арбенина продолжает гастролировать по России и в ближайшее время планирует посетить Новосибирск.