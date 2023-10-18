Бойцы СВО недовольны предстоящим концертом Дианы Арбениной в Новосибирске

Сергей Майоров в беседе с Atas.info сообщил, что уже занимается вопросом отмены концерта певицы Дианы Арбениной, которая негативно отзывается о России. Он обратился в министерство культуры, однако выяснилось, что они не имеют возможности влиять на ситуацию, так как площадку для выступления предоставило министерство физической культуры и спорта, а также ответственность ложится на руководителей «Локомотив-Арены», где запланирован концерт.