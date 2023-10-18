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Published Сегодня, 08:27

Modified Сегодня, 08:29

Updated Сегодня, 08:29

Инструкция, как сбросить лишние килограммы

Быстро и без вреда для здоровья: диетолог назвала два необычных способа похудеть

18 октября 2023, 08:27
Фото: 1MI
Инструкция, как сбросить лишние килограммы
Похудеть можно без строгих диет и упражнений. Врач-диетолог Василиса Пономарева предлагает несколько простых способов для этого.

Один из них — есть пищу недоминантной рукой. Правшам нужно взять вилку в левую руку (левшам — в правую).

Это поможет есть медленнее и осознаннее, так как процесс будет автоматически затягиваться. Учитывая, что чувство сытости наступает через 20 минут, такой подход позволит сосредоточиться на порциях и уменьшить количество съеденного.

Другой трюк — обедать или ужинать перед зеркалом. Психологи говорят, что люди, которые видят себя в зеркале во время еды, употребляют меньше жирной пищи. Собственное отражение повышает уверенность и стимулирует выбирать более полезную пищу.

Важно отметить, что самое главное — это правильный рацион. Он должен быть богат овощами, бобовыми и цельными зерновыми продуктами. Регулярные занятия спортом также помогут улучшить фигуру и тонус мышц.

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#Спорт#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Россия#Здоровье#Фигура#Овощи#Алина Гурицкая#Похудение#Правильное питание#Пища#Полезная еда
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