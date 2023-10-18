Быстро и без вреда для здоровья: диетолог назвала два необычных способа похудеть

Posted Сегодня, 08:27
Published Сегодня, 08:27
Modified Сегодня, 08:29
Updated Сегодня, 08:29
Один из них — есть пищу недоминантной рукой. Правшам нужно взять вилку в левую руку (левшам — в правую).
Это поможет есть медленнее и осознаннее, так как процесс будет автоматически затягиваться. Учитывая, что чувство сытости наступает через 20 минут, такой подход позволит сосредоточиться на порциях и уменьшить количество съеденного.
Другой трюк — обедать или ужинать перед зеркалом. Психологи говорят, что люди, которые видят себя в зеркале во время еды, употребляют меньше жирной пищи. Собственное отражение повышает уверенность и стимулирует выбирать более полезную пищу.
Важно отметить, что самое главное — это правильный рацион. Он должен быть богат овощами, бобовыми и цельными зерновыми продуктами. Регулярные занятия спортом также помогут улучшить фигуру и тонус мышц.