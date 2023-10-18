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Бывшего зампрокурора подозревают во взяточничестве

Экс-зампрокурора Новосибирской области Турбину грозит девять лет колонии

18 октября 2023, 11:18
Фото: 1MI
Бывшего зампрокурора подозревают во взяточничестве

В Новосибирске для экс-зампрокурора Турбина потребовали девять лет тюрьмы

В Новосибирской области продолжается судебный процесс по делу бывшего заместителя прокурора Новосибирской области Андрея Турбина. Его обвиняют во крупном взяточничестве.

Как сообщает «Коммерсант-Сибирь», в Центральном районном суде Новосибирска сегодня начались судебные прения. Сторона обвинения затребовала для Андрея Турбина 9,5 лет лишения свободы и штраф в размере 51 миллиона рублей. Возможному посреднику в получении взятки Сергею Белоусу грозит 7,5 лет тюрьмы и 30-миллионный штраф. Дело возможного взяткодателя Михаила Колмогорова проходит отдельным производством.

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Андрей Турбин и Сергей Белоус обвиняются в получении и посредничестве при получении взятки в размере 3 миллионов рублей и тысячи долларов США. Деньги могли быть направлены бывшему заместителю прокурора Новосибирской области для информирования о ходе расследования уголовного дела и его переквалификации.

Стоит отметить, что Андрей Турбин и Сергей Белоус уже заявили о признании вины. Сторону защиты заслушают в конце октября.

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#Новосибирск#Суд#Взятка#Экс-зампрокурора#Взяточничество#Александр Ляхов
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