Экс-зампрокурора Новосибирской области Турбину грозит девять лет колонии

Posted Сегодня, 11:18
Published Сегодня, 11:18
Modified Сегодня, 11:20
Updated Сегодня, 11:20
Как сообщает «Коммерсант-Сибирь», в Центральном районном суде Новосибирска сегодня начались судебные прения. Сторона обвинения затребовала для Андрея Турбина 9,5 лет лишения свободы и штраф в размере 51 миллиона рублей. Возможному посреднику в получении взятки Сергею Белоусу грозит 7,5 лет тюрьмы и 30-миллионный штраф. Дело возможного взяткодателя Михаила Колмогорова проходит отдельным производством.
Андрей Турбин и Сергей Белоус обвиняются в получении и посредничестве при получении взятки в размере 3 миллионов рублей и тысячи долларов США. Деньги могли быть направлены бывшему заместителю прокурора Новосибирской области для информирования о ходе расследования уголовного дела и его переквалификации.
Стоит отметить, что Андрей Турбин и Сергей Белоус уже заявили о признании вины. Сторону защиты заслушают в конце октября.