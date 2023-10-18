Экс-зампрокурора Новосибирской области Турбину грозит девять лет колонии

Андрей Турбин и Сергей Белоус обвиняются в получении и посредничестве при получении взятки в размере 3 миллионов рублей и тысячи долларов США. Деньги могли быть направлены бывшему заместителю прокурора Новосибирской области для информирования о ходе расследования уголовного дела и его переквалификации.