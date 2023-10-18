Губернатор Травников утвердил новый состав правительства Новосибирской области

В статусе зампредов регионального правительства остались Максим Кудрявцев, Сергей Семка, Роман Теленчинов, Ирина Мануйлова и Сергей Нелюбов. Так же ряды заместителей Травникова пополнили министр региональной политики Андрей Клюзов, министр сельского хозяйства Евгений Лещенко и Виталий Голубенко, как и ранее, возглавляет министерство финансов и налоговой политики, но пока еще с приставкой и. о.