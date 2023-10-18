Губернатор Травников утвердил новый состав правительства Новосибирской области

Posted Сегодня, 04:00
Published Сегодня, 04:00
Modified Сегодня, 04:02
Updated Сегодня, 04:02
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников подписал постановление № 195, утверждающее персональный состав регионального правительства. После губернаторских выборов 15 сентября министры и заместители председателя правительства сложили полномочия и продолжали работу в качестве исполняющих обязанности.
Каких-либо кардинальных изменений не произошло — губернатор Андрей Травников возглавляет правительство области, первым заместителем губернатора остается Юрий Петухов, а первым заместителем Травникова в качестве председателя правительства — Владимир Знатков.
В статусе зампредов регионального правительства остались Максим Кудрявцев, Сергей Семка, Роман Теленчинов, Ирина Мануйлова и Сергей Нелюбов. Так же ряды заместителей Травникова пополнили министр региональной политики Андрей Клюзов, министр сельского хозяйства Евгений Лещенко и Виталий Голубенко, как и ранее, возглавляет министерство финансов и налоговой политики, но пока еще с приставкой и. о.
Кроме того, пока еще в статусе исполняющих обязанности министров остаются главы Минпромторга Андрей Гончаров, Минздрава Константин Хальзов и Минприроды Евгений Шестернин.
Денис Архипов вновь назначен министром ЖКХ и энергетики Новосибирской области, Сергей Ахапов — министром спорта, Елена Бахарева — министром труда и социального развития. Вадим Васильев по-прежнему возглавляет министерство науки и инновационной политики, Татьяна Деркач — министерство юстиции, Алексей Колмаков — министерство строительства.
Анатолий Костылевский, как и ранее, возглавляет Минтранс, Лев Решетников — Минэкономразвития, Сергей Цукарь — министерство цифрового развития и связи. Мария Жафярова, возглавившая Минобр в начале сентября, так же сохранила свою должность.
А вот место министра культуры Новосибирской области пока остается вакантным. Исполняющий обязанности министра Юрий Зимняков в документе не фигурирует. Ранее в качестве кандидатур на этот пост называли вице-мэра Новосибирска Анну Терешкову, директора художественного музея Екатерину Болдыреву, директора краеведческого музея Юлию Шуклину и художественного руководителя Новосибирского драмтеатра Анатолия Кубанова.