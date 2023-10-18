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Жители новосибрского пригорода не первый год пытаются отстоять право жить в окружении чистой природы

Многодетные новосибирцы просят Путина изменить место строительства мусорного полигона

18 октября 2023, 05:12
Фото: atas.info
Жители новосибрского пригорода не первый год пытаются отстоять право жить в окружении чистой природы

Новосибирцы просят Путина вмешаться в реализацию «мусорной концессии»

С просьбой вмешаться в планы новосибирских чиновников и не допустить появления мусорного полигона вблизи жилья к Владимиру Путину обратились жители Плотниковского сельсовета

Многодетные семьи, живущие на территории Плотниковского сельсовета, отправили президенту России Владимиру Путину письмо, в котором просят главу государства вмешаться в реализацию так называемой «мусорной концессии» в Новосибирской области. Документ предусматривает появление нового мусорного полигона в непосредственной близости от жилья.

Люди подчеркивают, что ранее специально перебрались в сельскую местность из города, чтобы растить детей в экологически чистом районе и заниматься сельским хозяйством. Новость о планах регионального правительства построить полигон для захоронения отходов и мусороперерабатывающий комплекс рядом с домами стала неприятным сюрпризом.

«У нас нет центрального водоснабжения и мы пользуемся водой для питья и хозяйственных нужд из подземных скважин. Разумеется, мы беспокоимся о своем здоровье, и в первую очередь, о здоровье своих детей. Наш район активно развивается и создает все необходимые условия для увеличения рождаемости и воспитания детей. Мы уверены, что строительство МСК и полигона ТКО вблизи нас противоречит стратегическим приоритетам развития района и его планам на будущее», — говорится в обращении к главе государства (копия есть в распоряжении редакции).
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По словам одного из авторов письма, матери пяти детей Натальи Рааб, обратиться за помощью к главе государства селян вынудило безразличие региональных чиновников. Ранее жители Плотниковского сельсовета неоднократно писали губернатору Новосибирской области, его заместителям, главе Минприроды и в природоохранную прокуратуру. Но получали в ответ формальные отписки.

«Мы хотим предотвратить экологическую катастрофу. Но нас не слышат, от нас попросту отмахиваются», — говорит Наталья Рааб.

Жители Плотниковского сельсовета подчеркивают, что они не против строительства нового мусорного полигона в принципе, речь идет о переносе его в такое место, где бы он наносил минимальный вред природе и людям.

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Концессионное соглашение предусматривает, что так называемый Правобережный мусорный полигон появится в треугольнике, ограниченном селами Жеребцово, Гусиный Брод и Плотниково. Он займет площадь более 270 гектаров. Еще один полигон, Левобережный, собираются построить около поселка Верх-Тула.

Жители этих населенных пунктов давно требуют переноса планируемых полигонов в другие места, на большее расстояние от жилья. Ранее прошли несколько акций протеста. Кроме того, активисты продолжают отстаивать свою позицию в судебном порядке.

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