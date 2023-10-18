Названа полная стоимость строительства ЛДС «Сибирь-Арена» в Новосибирске

ЛДС «Сибирь-Арена» является крупнейшим спортивным комплексом в Сибири. Для его возведения было заключено два контракта: первый на сумму 7,9 миллиарда рублей в июне 2019 года, второй на 7,3 миллиарда рублей в феврале 2020 года. Кроме того, были подписаны дополнительные договоры на поставки оборудования на сумму 732,2 миллиона рублей.