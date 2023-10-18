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Названа полная стоимость строительства ЛДС «Сибирь-Арена» в Новосибирске

Названа полная стоимость строительства ЛДС «Сибирь-Арена» в Новосибирске

18 октября 2023, 09:50
Фото: Эмилия Губарева / atas.info
Министерство физкультуры и спорта назвало стоимость строительства ЛДС «Сибирь-Арена».

Финальную стоимость строительства ЛДС «Сибирь-Арена» огласили в Министерстве физкультуры и спорта региона. Общая сумма составила 16 миллиардов рублей, включая покупку дополнительного оборудования, пишет «Коммерсант».

ЛДС «Сибирь-Арена» является крупнейшим спортивным комплексом в Сибири. Для его возведения было заключено два контракта: первый на сумму 7,9 миллиарда рублей в июне 2019 года, второй на 7,3 миллиарда рублей в феврале 2020 года. Кроме того, были подписаны дополнительные договоры на поставки оборудования на сумму 732,2 миллиона рублей.

Строительство ледового дворца началось в сентябре 2019 года с целью завершения работ к Молодежному чемпионату мира по хоккею, который должен был пройти в Новосибирске и Омске в декабре 2022 — январе 2023 годов. Однако, из-за СВО игры были перенесены в Канаду.

ЛДС «Сибирь-Арена» была открыта в августе 2023 года и стала домашней ареной хоккейного клуба «Сибирь».

ЛДС продают в Новосибирске за полмиллиарда рублей
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