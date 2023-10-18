Очередная сеть АЗС объявила о дефиците бензина АИ-95 в Новосибирске

Проблемы с доступностью некоторых видов бензина возникли из-за нехватки поставок и уменьшения объемов закупок. Это произошло из-за того, что с 1 сентября 2023 года поставки АИ-95 от Омского НПЗ были уменьшены в два раза, а новые поставки в октябре еще не были осуществлены.