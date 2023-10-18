atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 01:16

Published Сегодня, 01:16

Modified Сегодня, 01:19

Updated Сегодня, 01:19

Бензина мало

Очередная сеть АЗС объявила о дефиците бензина АИ-95 в Новосибирске

18 октября 2023, 01:16
Фото: atas.info
Бензина мало
В Новосибирске продолжается дефицит бензина АИ-95, который уже длится 9 дней, а накануне сеть «Прайм» ограничила его продажу.

Дефицит топлива в Новосибирске продолжается уже девять дней. Сеть «Прайм» начала ограничивать продажу бензина АИ-95 с 8 октября и до сих пор не отпускает его обычным клиентам.

Также появилась информация о проблемах с наличием АИ-95 на некоторых заправках сети «Лукойл», включая заправку «Газойл». По данным СМИ, топлива не было с 16–17 октября. Бензин АИ-92 также отсутствует на некоторых АЗС.

Проблемы с доступностью некоторых видов бензина возникли из-за нехватки поставок и уменьшения объемов закупок. Это произошло из-за того, что с 1 сентября 2023 года поставки АИ-95 от Омского НПЗ были уменьшены в два раза, а новые поставки в октябре еще не были осуществлены.

На новосибирских заправках пропадает дешевый бензин АИ-92
Узнать подробнее
Читайте также:
Где дешевле бензин? Сравниваем цены на заправках в НовосибирскеНовосибирские АЗС заявили о дефиците бензина АИ-95Продажу бензина Prime-95 ограничили на заправке в Новосибирске
#Новосибирск#Топливо#Бензин#Дефицит#Эмилия Губарева#Поставка#АЗС
Подпишитесь
«Давайте прекратим пинг-понг»: Диана Арбенина ответила новосибирским хейтерам
Вчера, 06:35
«Неприятно удивлена»: новосибирцы недовольны резким повышением транспортного налога
Вчера, 08:48
Когда менять летние шины на зимние в Новосибирске — ответ эксперта
Вчера, 02:49
Певец из Новосибирска Митя Фомин заявил об идеале женщины для себя
16 октября, 12:33
Снесут 16 домов на Расточке по плану реновации: адреса назвали в мэрии Новосибирска
Вчера, 03:09
Мэрия на фоне куч песка: фиаско реконструкции Первомайского сквера в октябре 2023
16 октября, 04:03