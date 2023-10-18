Очередная сеть АЗС объявила о дефиците бензина АИ-95 в Новосибирске

Posted Сегодня, 01:16
Published Сегодня, 01:16
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Updated Сегодня, 01:19
Дефицит топлива в Новосибирске продолжается уже девять дней. Сеть «Прайм» начала ограничивать продажу бензина АИ-95 с 8 октября и до сих пор не отпускает его обычным клиентам.
Также появилась информация о проблемах с наличием АИ-95 на некоторых заправках сети «Лукойл», включая заправку «Газойл». По данным СМИ, топлива не было с 16–17 октября. Бензин АИ-92 также отсутствует на некоторых АЗС.
Проблемы с доступностью некоторых видов бензина возникли из-за нехватки поставок и уменьшения объемов закупок. Это произошло из-за того, что с 1 сентября 2023 года поставки АИ-95 от Омского НПЗ были уменьшены в два раза, а новые поставки в октябре еще не были осуществлены.