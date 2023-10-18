Опубликовано видео игр белых медвежат Белки и Стрелки в Новосибирском зоопарке

Posted Сегодня, 03:19
Published Сегодня, 03:19
Modified Сегодня, 03:21
Updated Сегодня, 03:21
В Новосибирске в зоопарке запечатлели моменты с белыми медвежатами по имени Белка и Стрелка. Они получили новую игрушку, с которой с удовольствием игрались. Видео этого забавного зрелища опубликовала Анна Новикова, частая посетительница зоопарка.
На кадрах можно увидеть, как один из медвежат плавает со своей игрушкой и выныривает на поверхность, держа ее в зубах. Затем он начинает играть с игрушкой: пинает ее, бьет лапами и она снова падает в воду.
Одновременно второй медвежонок также проявляет интерес к игрушке и достает ее из воды.