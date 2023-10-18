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Медведи

Опубликовано видео игр белых медвежат Белки и Стрелки в Новосибирском зоопарке

18 октября 2023, 03:19
Фото: Эмилия Губарева / atas.info
Медведи
Новосибирские белые медвежата Белка и Стрелка играют в зоопарке с новой игрушкой, подкидывая ее в воду и ловя зубами.

В Новосибирске в зоопарке запечатлели моменты с белыми медвежатами по имени Белка и Стрелка. Они получили новую игрушку, с которой с удовольствием игрались. Видео этого забавного зрелища опубликовала Анна Новикова, частая посетительница зоопарка.

Видео: Анна Новикова

На кадрах можно увидеть, как один из медвежат плавает со своей игрушкой и выныривает на поверхность, держа ее в зубах. Затем он начинает играть с игрушкой: пинает ее, бьет лапами и она снова падает в воду.

Одновременно второй медвежонок также проявляет интерес к игрушке и достает ее из воды.

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