При поддержке «Единой России» в школе №220 Новосибирска открыли зал самбо

«Один из главных вопросов — кадровый. Поиск, мотивация, обучение специалистов, которые будут развивать это направление, идёт при поддержке партийного проекта „Za самбо“. Выстраивается сотрудничество с педагогическими колледжами, планируются курсы повышения квалификации, есть договорённость об открытии отделения самбо на базе колледжа олимпийского резерва. Кроме того, поддержана наша инициатива развития самбо в сельской местности, для специалистов, которые будут преподавать самбо в сёлах, предполагаются льготы по аналогии с программой „Земский учитель“, — сказал Роман Гуща.