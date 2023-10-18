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Новый зал для занятий единоборствами открылся в рамках федерального партпроекта «Zа самбо».

При поддержке «Единой России» в школе №220 Новосибирска открыли зал самбо

18 октября 2023, 07:59
Фото: Пресс-служба НРО партии "Единая Россия"
Новый зал для занятий единоборствами открылся в рамках федерального партпроекта «Zа самбо».
Специализированный спортивный зал на базе школы №220 в микрорайоне «Европейский берег» стал 34 по счёту в регионе, задача — открывать не менее 10 таких залов в год, отметил региональный координатор партпроекта «Zа самбо» Роман Гуща. Зал создан в рамках федерального партпроекта «Zа самбо»

«Один из главных вопросов — кадровый. Поиск, мотивация, обучение специалистов, которые будут развивать это направление, идёт при поддержке партийного проекта „Za самбо“. Выстраивается сотрудничество с педагогическими колледжами, планируются курсы повышения квалификации, есть договорённость об открытии отделения самбо на базе колледжа олимпийского резерва. Кроме того, поддержана наша инициатива развития самбо в сельской местности, для специалистов, которые будут преподавать самбо в сёлах, предполагаются льготы по аналогии с программой „Земский учитель“, — сказал Роман Гуща.

В школе №220 кадровый вопрос решён, здесь работает Николай Вдовин: на уроках физической культуры знакомит ребят с элементами самбо и ведёт секцию.

Новый зал для занятий единоборствами открылся в рамках федерального партпроекта «Zа самбо».Новый зал для занятий единоборствами открылся в рамках федерального партпроекта «Zа самбо».
Новый зал для занятий единоборствами открылся в рамках федерального партпроекта «Zа самбо».Новый зал для занятий единоборствами открылся в рамках федерального партпроекта «Zа самбо».
Новый зал для занятий единоборствами открылся в рамках федерального партпроекта «Zа самбо».Новый зал для занятий единоборствами открылся в рамках федерального партпроекта «Zа самбо».
Новый зал для занятий единоборствами открылся в рамках федерального партпроекта «Zа самбо».
Фото: Пресс-служба НРО партии "Единая Россия"

«На уроках те же приёмы, но упрощённые, больше общая физическая подготовка, а в секцию приходят уже целенаправленно. У нас пока одна группа 10-12 лет, уже записались около 30 человек. Но желающих ещё очень много. В планах открыть вторую группу», — отметил тренер.

Один из первых в секцию самбо пришёл пятиклассник Егор Васильковский. Мальчик углублённо изучает математику, мечтает стать телеведущим и находит время для занятий борьбой.

«Самбо заинтересовало сразу. Тренер у нас хороший. В секции все новички, нет таких ребят, чтобы с опытом. Больше всего на занятиях мне нравится отрабатывать приёмы», — поделился Егор.

Важно, что залы самбо открывают не только в областном центре, но и в сельских районах, отметила руководитель регионального исполкома «Единой России» Юлия Швец.

«Единая Россия» всегда поддерживала и будет поддерживать развитие спорта. Успешно реализуются два партийных проекта «Детский спорт» и «Za самбо». Не исключаю, что у нас появятся новые проекты, итогом реализации которых станет открытие спортзалов не только в образовательных учреждениях, но и на других площадках, чтобы спорт был доступен каждому», — подчеркнула Юлия Швец.

До конца года специализированные спортивные залы в рамках партийного проекта «Za самбо» откроют в Бердске, Чулыме и Татарске.

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#Спорт#Новосибирск#Новосибирская область#Спортсмены#Ольга Храмушкина
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