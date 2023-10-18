Школьники «затроллили» продавца секс-шопа в Новосибирске: он вызвал ГБР

Posted Сегодня, 05:58
Published Сегодня, 05:58
Modified Сегодня, 06:00
Updated Сегодня, 06:00
Группа детей в возрасте 12 лет решила развлечься, заглянув в витрины секс-шопа в Новосибирске. Подростки стояли около магазина, который находился в торговом центре в Калининском районе, и обсуждали товары, представленные внутри. Однако их шутки и насмешки вызвали негативную реакцию продавца, и он решил вызвать охрану.
По прибытии бойцов из агентства безопасности «Гвардия», продавец объяснил, что его троллили несовершеннолетние дети.
Сотрудники агентства провели с детьми спокойную беседу о правилах поведения и о том, что подобные поступки могут быть расценены как хулиганство. Школьники сразу же поняли свою ошибку и быстро удалились с места происшествия.