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Дети шутили над продавцом

Школьники «затроллили» продавца секс-шопа в Новосибирске: он вызвал ГБР

18 октября 2023, 05:58
Фото: 1MI
Дети шутили над продавцом
Школьники из Новосибирска подшучивали над продавцом секс-шопа, после чего мужчина вызвал охрану, которая рассказала им о возможной статье за хулиганство.

Группа детей в возрасте 12 лет решила развлечься, заглянув в витрины секс-шопа в Новосибирске. Подростки стояли около магазина, который находился в торговом центре в Калининском районе, и обсуждали товары, представленные внутри. Однако их шутки и насмешки вызвали негативную реакцию продавца, и он решил вызвать охрану.

По прибытии бойцов из агентства безопасности «Гвардия», продавец объяснил, что его троллили несовершеннолетние дети.

Сотрудники агентства провели с детьми спокойную беседу о правилах поведения и о том, что подобные поступки могут быть расценены как хулиганство. Школьники сразу же поняли свою ошибку и быстро удалились с места происшествия.

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#Общество#Новосибирск#Дети#Школьники#Подростки#Эмилия Губарева#Секс-шоп
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