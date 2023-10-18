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Published Сегодня, 04:26

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Updated Сегодня, 04:28

Смертность от рака снизилась.

Смертность от рака рекордно снизилась в Новосибирской области

18 октября 2023, 04:26
Фото: 1MI
Смертность от рака снизилась.
В Новосибирской области снизилась смертность от рака, а также увеличилась продолжительность жизни.

На форуме «Здравоохранение Сибири-2023» было объявлено о значительном сокращении смертности от рака в Новосибирской области. Эти данные представили министр здравоохранения Михаил Мурашко и руководители министерств из шести сибирских регионов .

Подобная тенденция наблюдается во всей Сибири, включая Новосибирскую область. Глава минздрава Константин Хальзов сообщил о снижении смертности среди пациентов с онкологическими заболеваниями.

В 2022 году смертность среди пациентов, страдающих от злокачественных опухолей, снизилась на 5,1% по сравнению с предыдущим годом. А в первых восьми месяцах 2023 года произошло сокращение до 17,5%.

Также отмечается снижении летальности при инфаркте миокарда и остром нарушении мозгового кровообращения. Большинство случаев рака удалось выявить на ранних стадиях. Доля пациентов, состоящих на учете 5 лет и более, также увеличилась. Продолжительность жизни в Сибири также стала больше, но все еще немного отстает от среднего показателя в стране.

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#Новосибирск#Минздрав#Здравоохранение#Эмилия Губарева#Смертность#Онкология#Рак
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