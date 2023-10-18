Смертность от рака рекордно снизилась в Новосибирской области

Также отмечается снижении летальности при инфаркте миокарда и остром нарушении мозгового кровообращения. Большинство случаев рака удалось выявить на ранних стадиях. Доля пациентов, состоящих на учете 5 лет и более, также увеличилась. Продолжительность жизни в Сибири также стала больше, но все еще немного отстает от среднего показателя в стране.