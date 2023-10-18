Смертность от рака рекордно снизилась в Новосибирской области

Posted Сегодня, 04:26
Published Сегодня, 04:26
Modified Сегодня, 04:28
Updated Сегодня, 04:28
На форуме «Здравоохранение Сибири-2023» было объявлено о значительном сокращении смертности от рака в Новосибирской области. Эти данные представили министр здравоохранения Михаил Мурашко и руководители министерств из шести сибирских регионов .
Подобная тенденция наблюдается во всей Сибири, включая Новосибирскую область. Глава минздрава Константин Хальзов сообщил о снижении смертности среди пациентов с онкологическими заболеваниями.
В 2022 году смертность среди пациентов, страдающих от злокачественных опухолей, снизилась на 5,1% по сравнению с предыдущим годом. А в первых восьми месяцах 2023 года произошло сокращение до 17,5%.
Также отмечается снижении летальности при инфаркте миокарда и остром нарушении мозгового кровообращения. Большинство случаев рака удалось выявить на ранних стадиях. Доля пациентов, состоящих на учете 5 лет и более, также увеличилась. Продолжительность жизни в Сибири также стала больше, но все еще немного отстает от среднего показателя в стране.