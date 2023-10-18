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Есть пострадавшие

Toyota и Mercedes врезались в Новосибирске — машина отлетела на пешехода

18 октября 2023, 02:56
Фото: МАСС
Есть пострадавшие

В Новосибирске в ДТП столкнулись Toyota Succeed и Mercedes-Benz

На улице Мясниковой в Новосибирске произошло ДТП между Toyota Succeed и Mercedes-Benz, в результате которого пострадали водитель Toyota и 76-летний пешеход.

17 октября в 16:33 оперативному дежурному МАСС поступило сообщение о ДТП на улице Мясниковой. К месту происшествия выехали спасатели, которые обнаружили столкновение двух автомобилей — универсал Toyota Succeed и Mercedes-Benz.

В результате инцидента пострадал водитель Toyota Succeed, который был передан бригаде врачей скорой помощи. Также пострадал пешеход 1945 года рождения, и его также доставили в больницу. Работы на месте завершились в 17:07.

Фото: ГИБДД по НСО

В ГИБДД региона также прокомментировали аварию: «автомобиль „Тойота Суцид“ выезжая с прилегающей территории не предоставив преимущество в движении, в пути следования напротив дома 8 по улице Мясниковой, совершил столкновение с автомобилем Мерседес, после чего автомобиль „Тойота“ совершает опрокидывание и наезд на пешехода, который находился на тротуаре».

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#Транспорт#Происшествия#Новосибирск#ДТП#Эмилия Губарева
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