Toyota и Mercedes врезались в Новосибирске — машина отлетела на пешехода

В ГИБДД региона также прокомментировали аварию: «автомобиль „Тойота Суцид“ выезжая с прилегающей территории не предоставив преимущество в движении, в пути следования напротив дома 8 по улице Мясниковой, совершил столкновение с автомобилем Мерседес, после чего автомобиль „Тойота“ совершает опрокидывание и наезд на пешехода, который находился на тротуаре».