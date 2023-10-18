Умеете ли вы распоряжаться деньгами? Быстрый тест на финансовую грамотность

Финансовая грамотность в России на конец 2021 года, по данным Минфина, составляла всего 59,4%. Этот показатель по странам СНГ был равен 55,8%. Мало кто реально задумывается о том, как планировать бюджет. Проверьте свою финансовую грамотность в тесте от Atas.Info.

Тест Тест на финансовую грамотность Пройдите этот тест, чтобы узнать умеете ли вы планировать бюджет, можете ли вы преумножить свой капитал и сохранить накопления. Пройти тест