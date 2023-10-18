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Posted Сегодня, 10:43

Published Сегодня, 10:43

Modified Сегодня, 10:49

Updated Сегодня, 10:49

Проверьте, насколько вы подкованы финансово

Умеете ли вы распоряжаться деньгами? Быстрый тест на финансовую грамотность

18 октября 2023, 10:43
Фото: Алина Гурицкая / atas.info
Проверьте, насколько вы подкованы финансово
Финансовая грамотность в России на конец 2021 года, по данным Минфина, составляла всего 59,4%. Этот показатель по странам СНГ был равен 55,8%. Мало кто реально задумывается о том, как планировать бюджет. Проверьте свою финансовую грамотность в тесте от Atas.Info.
Тест
Тест на финансовую грамотность

Пройдите этот тест, чтобы узнать умеете ли вы планировать бюджет, можете ли вы преумножить свой капитал и сохранить накопления.

#Бизнес#Экономика#Общество#Тесты#Новосибирск#Новосибирская область#Банки#Россия#Бюджет#Деньги#Тест#Алина Гурицкая#Минфин#Банки и бизнес#Финансовая грамотность
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