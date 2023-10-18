В автобусе не принимают карту и требуют оплату — законно ли это и что делать

После отказа в оплате банковской картой большинство пассажиров предпочитают перевести деньги, лишь бы не вступить в конфликт с кондуктором. Но юрист предупреждает — никто не вправе отказать пассажиру в поездке, если он действует добросовестно: на счету у него достаточно средств, ведет он себя адекватно. В этих ситуациях вы не обязаны платить и тем более выходить из автобуса.