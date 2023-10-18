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В новосибирских автобусах не берут плату по банковским картам

В автобусе не принимают карту и требуют оплату — законно ли это и что делать

18 октября 2023, 04:42
Фото: Алина Гурицкая / atas.info
В новосибирских автобусах не берут плату по банковским картам

Новосибирский юрист рассказал о действиях, если в автобусе не принимают карту

Несколько лет в Новосибирске проезд в общественном транспорте можно оплатить банковской картой. Однако пассажиры до сих пор сталкиваются с ситуацией, когда им отказывают в бесконтактной оплате. Что делать в такой ситуации, можно ли не платить и куда жаловаться, рассказал новосибирский юрист.

У многих горожан сейчас даже нет наличных средств, почти везде можно оплатить банковской картой. Однако современные технологии будто обошли стороной новосибирские автобусы. Кондукторы не прекращают требовать наличку или даже перевод под предлогом того, что терминал не читает карту или произошел сбой сети.

Почему такая ситуация вообще происходит? Дело не в том, что автобусы оснащают некачественными, сломанными терминалами.

«Для того, чтобы скрыть часть получаемого дохода в наличном обороте. Когда они получают у муниципалитета лицензию на перевозки, то клянутся, что обеспечат весь спектр услуг. А сразу после её получения у них терминалы „ломаются“, — поясняет юрист, руководитель Центра защиты прав граждан по Новосибирской области Алексей Надежкин.

После отказа в оплате банковской картой большинство пассажиров предпочитают перевести деньги, лишь бы не вступить в конфликт с кондуктором. Но юрист предупреждает — никто не вправе отказать пассажиру в поездке, если он действует добросовестно: на счету у него достаточно средств, ведет он себя адекватно. В этих ситуациях вы не обязаны платить и тем более выходить из автобуса.

Это регулирует закон «О защите прав потребителей» (ч. 1 ст. 16.1). Согласно ему, «исполнитель обязан обеспечить возможность оплаты услуг путем использования национальных платежных инструментов, а также наличных расчетов по выбору потребителя».

«Если вы хотите оплатить поездку именно банковской картой, а у кондуктора что-то там сломано или если карта „не читается“ — это не проблема пассажира, а вопрос кондуктора. Если починить терминал оперативно он не может, вы вправе осуществить свою поездку бесплатно. Смело на этом настаивайте. Вплоть до вызова полиции и составления протокола», — говорит Алексей Надежкин.

Он отмечает, что по закону перевозчику могут грозить немаленькие штрафы за его несоблюдение. Кстати, соучастником в преступлении также можете стать вы, если согласитесь на перевод суммы за проезд через мобильный банк.

«Это, по сути, соучастие в экономическом преступлении. Ведь такой способ оплаты законом не предусмотрен, а гарантий, что водитель или кондуктор, получивший ваши деньги на личную банковскую карту, потом доложит в кассу аналогичную сумму, нет никаких», — предупредил юрист.

В случае если вы столкнулись с ситуацией, когда кондуктор не принимает оплату картой, при этом скандаля, звоните в полицию или в компанию-перевозчик (номер телефона обычно есть внутри салона автобуса). Также за консультацией можно обратиться в новосибирский ЦЗПГ по телефону 8-383-227-86-43.

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