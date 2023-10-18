В Новосибирске осудили помощниц депутата Лаптева — сколько им дали

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Сибирячки были осуждены за мошеннические действия с зарплатами. На их счета в течение двух лет переводились значительные суммы.
«Октябрьский районный суд г. Новосибирска признал виновными Тамару Лаптеву и Оксану Акулинину в мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ). Согласно обвинительному заключению Лаптев фиктивно трудоустроил на должности помощников депутата свою дочь и знакомую. Женщины фактически не работали, но заработная плата им начислялась. Всего за период с октября 2020 по октябрь 2022 года им было перечислено на банковские карты 411 000 и 541 000 рублей», — сообщается в паблике «Суды общей юрисдикции Новосибирской области» социальной сети «ВКонтакте».
Подсудимые полностью признали свою вину и погасили причиненный материальный ущерб. Поэтому им назначили сравнительно мягкое наказание — два года условно с аналогичным периодом испытательного срока.
Сам Владимир Лаптев также является фигурантом уголовных дел. Его обвиняют в крупном взяточничестве и мошенничестве.