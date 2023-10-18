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Новосибирским автомобилистам придется раскошелиться

В Новосибирске повысили транспортный налог — сколько нужно отдать за «железного коня»

18 октября 2023, 06:18
Фото: 1MI
Новосибирским автомобилистам придется раскошелиться

В Новосибирске повысили транспортный налог — примерные расценки

В Новосибирской области существенно выросли ставки транспортного налога. Многим автовладельцам придется существенно раскошелиться за любимое транспортное средство. При этом сроки уплаты остаются неизменными — до 1 декабря.

Ставки транспортного налога были повышены еще в 2021 году. Но квитанции с существенно возросшими суммами новосибирцы получили только сейчас.

«Новые ставки применяются для автовладельцев, у которых машина оформлена в собственность в 2022 году. В нынешнем году мы платим налог за собственность, приобретенную в прошлом году», — цитирует «НГС Новосибирск» руководителя регионального представительства Федерации автовладельцев России.
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Согласно новым критериям, на автомобиль с мощностью до 100 лошадиных сил плата за одну «лошадку» составит 10 рублей. Если транспортное средство с мощностью от 100 до 150 лошадиных сил, то ставка за «лошадку» будет уже 15 рублей. Например, за Renault Logan в 82 л. с. придется заплатить 820 рублей (против прошлогодних 492 рублей). Владельцам дорогих машин с мощностью до 700 л. с., возможно, придется отдать свыше 200 тысяч рублей.

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#Транспорт#Новосибирск#Автомобиль#Налоги#Александр Ляхов
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