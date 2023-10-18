В Новосибирске повысили транспортный налог — сколько нужно отдать за «железного коня»

Согласно новым критериям, на автомобиль с мощностью до 100 лошадиных сил плата за одну «лошадку» составит 10 рублей. Если транспортное средство с мощностью от 100 до 150 лошадиных сил, то ставка за «лошадку» будет уже 15 рублей. Например, за Renault Logan в 82 л. с. придется заплатить 820 рублей (против прошлогодних 492 рублей). Владельцам дорогих машин с мощностью до 700 л. с., возможно, придется отдать свыше 200 тысяч рублей.