В Новосибирске повысили транспортный налог — сколько нужно отдать за «железного коня»

Posted Сегодня, 06:18
Published Сегодня, 06:18
Modified Сегодня, 06:20
Updated Сегодня, 06:20
Ставки транспортного налога были повышены еще в 2021 году. Но квитанции с существенно возросшими суммами новосибирцы получили только сейчас.
«Новые ставки применяются для автовладельцев, у которых машина оформлена в собственность в 2022 году. В нынешнем году мы платим налог за собственность, приобретенную в прошлом году», — цитирует «НГС Новосибирск» руководителя регионального представительства Федерации автовладельцев России.
Согласно новым критериям, на автомобиль с мощностью до 100 лошадиных сил плата за одну «лошадку» составит 10 рублей. Если транспортное средство с мощностью от 100 до 150 лошадиных сил, то ставка за «лошадку» будет уже 15 рублей. Например, за Renault Logan в 82 л. с. придется заплатить 820 рублей (против прошлогодних 492 рублей). Владельцам дорогих машин с мощностью до 700 л. с., возможно, придется отдать свыше 200 тысяч рублей.