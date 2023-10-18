В Новосибирске укоротят самый длинный в России каток на Михайловской набережной

На Михайловской набережной в Новосибирске не будет такого длинного катка, как в прошлом году. Это связано с тем, что Октябрьский мост находится в стадии капитального ремонта. Об этом РБК-Новосибирск сообщила заместитель мэра Анна Терешкова. Каток будет залит от Октябрьского моста до Речного вокзала.