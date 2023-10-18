В Новосибирске укоротят самый длинный в России каток на Михайловской набережной

Posted Сегодня, 07:30
Published Сегодня, 07:30
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Updated Сегодня, 07:34
На Михайловской набережной в Новосибирске не будет такого длинного катка, как в прошлом году. Это связано с тем, что Октябрьский мост находится в стадии капитального ремонта. Об этом РБК-Новосибирск сообщила заместитель мэра Анна Терешкова. Каток будет залит от Октябрьского моста до Речного вокзала.
В прошлом году Новосибирск был выбран Новогодней столицей России. В декабре 2022 года на Михайловской набережной открыли самый длинный каток в стране — его длина составляла 1,3 тыс. метров.
В этом году наряду с Михайловской набережной будут заливать катки во всех парках города, включая новый парк «Арена». Площадку перед Новосибирским театром оперы и балета в этом году не будут использовать для катания.