Ветеран пожарной охраны спас из горящей новосибирской дачи 85-летнего пенсионера

Posted Сегодня, 05:08
Published Сегодня, 05:08
Modified Сегодня, 05:10
Updated Сегодня, 05:10
В Новосибирске произошел пожар в дачном доме, и первым на месте оказался Андрей Кучуков — ветеран пожарной охраны, который сейчас на пенсии. Он заметил густой дым и стал спасать людей.
Пожар произошел днем 5 октября 2023 года в дачном доме на улице Тихая садового общества «Изумруд» Новосибирского района.
В одном из домов он обнаружил 85-летнего пожилого мужчину, который пытался самостоятельно потушить огонь, но упал и не смог подняться. Кучуков помог ему выбраться из горящего дома и вызвал помощь по телефону. Через час пожар был ликвидирован, и другие спасатели предотвратили его распространение на соседние дома.
Андрей Акимович служил более 33 лет в пожарной охране и достиг должности заместителя начальника Главного управления МЧС России по Новосибирской области. Он стал ветераном с множеством боевых сражений с пожарами и чрезвычайными ситуациями.