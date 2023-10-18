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Мужчина выжил

Ветеран пожарной охраны спас из горящей новосибирской дачи 85-летнего пенсионера

18 октября 2023, 05:08
Фото: ГУ МЧС по НСО
Мужчина выжил
Полковник внутренней службы в отставке Андрей Кучуков спас из горящего дома 85-летнего мужчину, о чем сообщили в ГУ МЧС по региону.

В Новосибирске произошел пожар в дачном доме, и первым на месте оказался Андрей Кучуков — ветеран пожарной охраны, который сейчас на пенсии. Он заметил густой дым и стал спасать людей.

Пожар произошел днем 5 октября 2023 года в дачном доме на улице Тихая садового общества «Изумруд» Новосибирского района.

В одном из домов он обнаружил 85-летнего пожилого мужчину, который пытался самостоятельно потушить огонь, но упал и не смог подняться. Кучуков помог ему выбраться из горящего дома и вызвал помощь по телефону. Через час пожар был ликвидирован, и другие спасатели предотвратили его распространение на соседние дома.

Андрей Акимович служил более 33 лет в пожарной охране и достиг должности заместителя начальника Главного управления МЧС России по Новосибирской области. Он стал ветераном с множеством боевых сражений с пожарами и чрезвычайными ситуациями.

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#Общество#Происшествия#Новосибирск#Пожар#МЧС#Эмилия Губарева
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