Ветеран пожарной охраны спас из горящей новосибирской дачи 85-летнего пенсионера

В одном из домов он обнаружил 85-летнего пожилого мужчину, который пытался самостоятельно потушить огонь, но упал и не смог подняться. Кучуков помог ему выбраться из горящего дома и вызвал помощь по телефону. Через час пожар был ликвидирован, и другие спасатели предотвратили его распространение на соседние дома.