«Аэрофлот» представил возможности АИС ОВП «Леонардо» венесуэльскому авиаперевозчику

Российский авиаперевозчик «Аэрофлот» и венесуэльская авиакомпания Conviasa в июне 2023 года подписали меморандум, посвященный расширению деловых отношений РФ и государств Карибского бассейна. Отмечается, что внедрение компанией Conviasa системы «Леонардо» станет важным моментом в реализации соглашения «код-шер/свободная продажа» по совместной эксплуатации рейсов. Оно предполагает, что при авиаперелетах для пассажиров будет действовать одновременно бонусные программы обоих перевозчиков. При этом рейсы будут выполняться под общим кодом. Уточним, что запуск АИС ОВП в венесуэльской авиакомпании запланирован на начало 2024 года.