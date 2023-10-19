«Аэрофлот» представил возможности АИС ОВП «Леонардо» венесуэльскому авиаперевозчику

Posted Сегодня, 10:19
Published Сегодня, 10:19
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Updated Сегодня, 10:19
Продукт был разработан в целях обеспечения коммерческой и производственной деятельности авиакомпании, пишет rostovgazeta.ru.
Семинар проходил 16 и 17 октября 2023 года. В рамках мероприятия делегация из Венесуэлы посетила офис ПАО «Аэрофлот».
Отметим, российский авиаперевозчик внедрил АИС ОВП в ноябре 2022 года. На семинаре представители венесуэльской авиакомпании узнали, по каким принципам функционируют программные компоненты системы. Речь идет об инвенторной системе для хранения и управления ресурсами рейсов авиакомпании, о сервере электронных документов для оформления продажи авиаперевозок и дополнительных услуг, а также системе бронирования для создания пассажирских бронирований на рейсе. Чтобы узнать, как действует автоматизированная система регистрации пассажиров и багажа, венесуэльские коллеги посетили аэропорт Шереметьево.
«Первый год эксплуатации показал, что отечественная система бронирования обладает необходимыми функциональными возможностями, которые обеспечивают производственные и коммерческие процессы крупнейшего авиаперевозчика России», — отметил Антон Мацкевич, заместитель генерального директора по информационным технологиям ПАО «Аэрофлот» Антон Мацкевич.
Российский авиаперевозчик «Аэрофлот» и венесуэльская авиакомпания Conviasa в июне 2023 года подписали меморандум, посвященный расширению деловых отношений РФ и государств Карибского бассейна. Отмечается, что внедрение компанией Conviasa системы «Леонардо» станет важным моментом в реализации соглашения «код-шер/свободная продажа» по совместной эксплуатации рейсов. Оно предполагает, что при авиаперелетах для пассажиров будет действовать одновременно бонусные программы обоих перевозчиков. При этом рейсы будут выполняться под общим кодом. Уточним, что запуск АИС ОВП в венесуэльской авиакомпании запланирован на начало 2024 года.
ПАО «Аэрофлот» — один из первых отечественных авиаперевозчиков, успешно реализовавший импортозамещение системы бронирования на фоне действия западных санкций.