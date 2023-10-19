Фирма депутата горсовета в суде требует с мэрии Новосибирска 12 млн рублей

Posted Сегодня, 07:24
Published Сегодня, 07:24
Modified Сегодня, 07:27
Updated Сегодня, 07:27
Арбитражный суд Новосибирской области принял к производству иск ООО «Альянс 2000» к мэрии города Новосибирска с требованием выплаты 12 441 210 рублей в рамках дела о признании права собственности на самовольную постройку. В качестве третьего лица по делу привлечена администрация Октябрьского района. Таким образом, строительная компания хочет возместить расходы на возведение крытого спорткомплекса около школы № 195.
«Альянс 2000» взялся за достройку спортивного комплекса на улице Высоцкого, 1а в 2016 году. Недостроенное здание перешло в собственность компании, но было расположено на городской земле. В 2019 году истек срок аренды участка, однако комплекс был готов только на 88%. Бизнесмены объясняли остановку работ финансовыми проблемами. В итоге в 2021 году мэрия изъяла недострой через суд и выставила на аукцион, оценив объект в 19,28 млн рублей. Позже спорткомплекс был достроен, сейчас в нем работают несколько спортивных клубов.
Летом 2021 года директором и единственным владельцем ООО «Альянс 2000» стал депутат горсовета Новосибирска от партии «Единая Россия» Александр Мухарыцин. Согласно данным системы СПАРК, предприятие в 2022 году не показало ни расходов, ни прибыли, прослеживаются признаки неудовлетворительного финансового состояния, которые могут привести к тому, что компания утратит платежеспособность.