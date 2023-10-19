Фирма депутата горсовета в суде требует с мэрии Новосибирска 12 млн рублей

«Альянс 2000» взялся за достройку спортивного комплекса на улице Высоцкого, 1а в 2016 году. Недостроенное здание перешло в собственность компании, но было расположено на городской земле. В 2019 году истек срок аренды участка, однако комплекс был готов только на 88%. Бизнесмены объясняли остановку работ финансовыми проблемами. В итоге в 2021 году мэрия изъяла недострой через суд и выставила на аукцион, оценив объект в 19,28 млн рублей. Позже спорткомплекс был достроен, сейчас в нем работают несколько спортивных клубов.