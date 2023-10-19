Где находится поселок Базово на карте под Новосибирском — там обрушился мост

Posted Сегодня, 04:49
Published Сегодня, 04:49
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В селе Базово Чулымского района Новосибирской области произошло непредвиденное происшествие — железобетонный мост через реку Карасук обрушился. Согласно информации от пресс-службы ТУАД, инцидент произошел ночью 19 октября.
Мост был построен в 1974 году и разрушились около 30 метров сооружения. Это привело к тому, что восемь частных домов с 26 жителями оказались отрезаны от остального населенного пункта. Весной 2023 года был проведен осмотр моста компетентной организацией, который показал, что его техническое состояние было приемлемым. Однако 19 октября произошло обрушение опоры и пролетных строений из-за неуправляемого осадка фундамента, сообщили в Минтрансе.
На данный момент движение через мост полностью остановлено. Установлены блокирующие преграды и дорожные знаки, запрещающие проезд.
Стоит отметить, что ЧП случилось в поселке Базово. Он находится 167 км от Новосибирска, а если ехать по прямой, то в 122. Поездка на машине продлится примерно 2 часа 23 минуты.