atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:49

Published Сегодня, 04:49

Modified Сегодня, 04:52

Updated Сегодня, 04:52

Мост упал ночью

Где находится поселок Базово на карте под Новосибирском — там обрушился мост

19 октября 2023, 04:49
Фото: Яндекс. Карты
Мост упал ночью
Ночью 19 октября обрушился железобетонный мост через реку Карасук в Новосибирской области, о чем официально сообщили в ТУАД. Произошло все в поселке Базово — где он находится на карте, расстояние от Новосибирска и что известно о ЧП.

В селе Базово Чулымского района Новосибирской области произошло непредвиденное происшествие — железобетонный мост через реку Карасук обрушился. Согласно информации от пресс-службы ТУАД, инцидент произошел ночью 19 октября.

Мост был построен в 1974 году и разрушились около 30 метров сооружения. Это привело к тому, что восемь частных домов с 26 жителями оказались отрезаны от остального населенного пункта. Весной 2023 года был проведен осмотр моста компетентной организацией, который показал, что его техническое состояние было приемлемым. Однако 19 октября произошло обрушение опоры и пролетных строений из-за неуправляемого осадка фундамента, сообщили в Минтрансе.

На данный момент движение через мост полностью остановлено. Установлены блокирующие преграды и дорожные знаки, запрещающие проезд.

Стоит отметить, что ЧП случилось в поселке Базово. Он находится 167 км от Новосибирска, а если ехать по прямой, то в 122. Поездка на машине продлится примерно 2 часа 23 минуты.

Стало известно, когда построили разрушенный мост в поселке под Новосибирском
Узнать подробнее
Читайте также:
Мост обрушился над рекой Карасук в Новосибирской области — начата проверкаМинтранс прокомментировал обрушение моста в поселке Новосибирской областиАвтомобильный мост рухнул в поселке Базово Новосибирской области
#Общество#Транспорт#Новосибирск#Новосибирская область#Дороги#ЧП#Эмилия Губарева#ТУАД#Мост#Обрушение#Мост обрушился в Новосибирской области
Подпишитесь
Автомобильный мост рухнул в поселке Базово Новосибирской области
Сегодня, 02:31
Названы имена артистов, чьи концерты отменили в Новосибирске из-за критики СВО
Сегодня, 01:32
В автобусе не принимают карту и требуют оплату — законно ли это и что делать
Вчера, 04:42
За «голову» студентов-вандалов из НГУЭУ обещают 10 000 рублей. Они громят туалеты
Вчера, 11:44
Красота сквозь паутину времени — фоторепортаж из легендарной Расточки
Сегодня, 02:00
В Новосибирске выставили на продажу три редкие банкноты за 5 млн рублей
Сегодня, 01:18