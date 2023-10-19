Где находится поселок Базово на карте под Новосибирском — там обрушился мост

Мост был построен в 1974 году и разрушились около 30 метров сооружения. Это привело к тому, что восемь частных домов с 26 жителями оказались отрезаны от остального населенного пункта. Весной 2023 года был проведен осмотр моста компетентной организацией, который показал, что его техническое состояние было приемлемым. Однако 19 октября произошло обрушение опоры и пролетных строений из-за неуправляемого осадка фундамента, сообщили в Минтрансе.