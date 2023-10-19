«Горный воздух» вошел в топ лучших зимних локаций для путешествий по России

Идеальные маршруты для поездок по России в холодное время года опубликовали на портале Russia.Travel, который является частью национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства», реализуемого по инициативе президента РФ Владимира Путина. Горнолыжный комплекс «Горный воздух» — один из символов Сахалинской области, и для активного отдыха туристов он подходит на 100%, причем как для новичков, так и для профессионалов. Кроме того, островная зима является одной из самых мягких и благоприятных в России.