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Рыба - фирменное блюдо

Губернатор Травников назвал фирменное блюдо Новосибирской области

19 октября 2023, 05:09
Фото: 1MI
Рыба - фирменное блюдо
Губернатор Травников назвал жареных карасей фирменным блюдом Новосибирской области, отметив, что вкус карасей зависит от вида и способа приготовления, а также подчеркнул многонациональный характер кухни региона.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников, назвал жареных карасей фирменным блюдом региона. По его словам, караси в нашем крае действительно отличные.

Глава региона узнал от новосибирцев, что вкус карасей может меняться в разных районах, в зависимости от их вида и способа приготовления.

Также Андрей Травников подчеркнул в программе «Вести Новосибирск», что кухня области является многонациональной, так как она сформирована из традиций переселенцев из различных частей страны.

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#Новосибирск#Губернатор#Еда#Эмилия Губарева#Рыба#Кухня#Традиции
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