Губернатор Травников назвал фирменное блюдо Новосибирской области

Posted Сегодня, 05:09
Published Сегодня, 05:09
Modified Сегодня, 05:11
Updated Сегодня, 05:11
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников, назвал жареных карасей фирменным блюдом региона. По его словам, караси в нашем крае действительно отличные.
Глава региона узнал от новосибирцев, что вкус карасей может меняться в разных районах, в зависимости от их вида и способа приготовления.
Также Андрей Травников подчеркнул в программе «Вести Новосибирск», что кухня области является многонациональной, так как она сформирована из традиций переселенцев из различных частей страны.