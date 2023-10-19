Губернатор Валерий Лимаренко встретился с героическим экипажем танка «Алеша»

«Успел побывать в родной школе, навестил своих учителей. Они все на месте. Пообщался с учителями физкультуры, физики и химии. Все друг друга помним. В прошлый раз я был на Сахалине в 2016 году. Вижу существенные изменения. К примеру, в Углегорске все было унылым. Сейчас дома привели в порядок, реконструировали. Едешь по главной улице — думаешь, ничего себе. Я примерно знаю, где что было. Изменения видны. И при этом в лучшую сторону», — поделился солдат Александр Леваков.