Красота сквозь паутину времени — фоторепортаж из легендарной Расточки

На текущий момент только 16 строений признаны муниципалитетом совсем негодными для жизни. Людей из них должны расселить, а здания снести. Наверное, самый страшный дом Расточки — общежитие коридорного типа на Бурденко, 10. Решение о признании его аварийным было вынесено в 2017 году, постановление о сносе и расселении — в 2019. Но здесь продолжают жить люди.