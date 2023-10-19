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Расточка известна своими арками между домами

Красота сквозь паутину времени — фоторепортаж из легендарной Расточки

19 октября 2023, 02:00
Фото: Артем Шершнев / atas.info
Расточка известна своими арками между домами

Соцгород Расточка в Новосибирске — смотрим лучшие фото

На Расточке в Новосибирске завершается капремонт в нескольких знаковых домах. Остальные продолжают ветшать, однако о массовом сносе ветхого жилья речи пока не идет

Основная масса домов микрорайона Расточка в Кировском районе Новосибирска будет обновлена в рамках региональной программы капремонта, сообщили в мэрии Новосибирска. На текущий момент весь комплекс работ уже выполнен в 14 зданиях. Мы отправились посмотреть, что происходит сейчас в одном из красивейших, а для кого-то наоборот, отталкивающих, мест Новосибирска.

Дома на улице Бетонная, где завершили работы по капремонту. Выглядят, как игрушечные домики.Дома на улице Бетонная, где завершили работы по капремонту. Выглядят, как игрушечные домики.
Дома на улице Бетонная, где завершили работы по капремонту. Выглядят, как игрушечные домики.Дома на улице Бетонная, где завершили работы по капремонту. Выглядят, как игрушечные домики.
Дома на улице Бетонная, где завершили работы по капремонту. Выглядят, как игрушечные домики.
Фото: Артем Шершнев / atas.info

В 1939 году на пустынной окраине Новосибирска построили завод расточных станков. А рядом с ним возвели бревенчатые бараки для рабочих. Отсюда и пошло народное название Расточка. В 1942 году сюда из Краснодара был эвакуирован машиностроительный завод, на базе которого возник промышленный гигант «Тяжстанкогидропресс». Первые кирпичные и шлакоблочные дома начали строить в самом конце войны.

Облик Расточки формируют знаменитые дома с аркамиОблик Расточки формируют знаменитые дома с арками
Облик Расточки формируют знаменитые дома с аркамиОблик Расточки формируют знаменитые дома с арками
Облик Расточки формируют знаменитые дома с аркамиОблик Расточки формируют знаменитые дома с арками
Облик Расточки формируют знаменитые дома с арками
Фото: Артем Шершнев / atas.info

Архитектура закрытых дворов и некоторые конструктивные элементы зданий позволили историку и архитектору Сергею Баландину сделать отдаленное сравнение со стилем «флорентийского ренессанса». В последнее время СМИ раскрутили этои тезис и Расточку стали именовать «Сибирской Флоренцией».

В чем точно можно согласиться с Баландиным, так это в том, что некоторые здания на Расточке стареют так же красиво, как и во Флоренции. В чем точно можно согласиться с Баландиным, так это в том, что некоторые здания на Расточке стареют так же красиво, как и во Флоренции.
В чем точно можно согласиться с Баландиным, так это в том, что некоторые здания на Расточке стареют так же красиво, как и во Флоренции.
Фото: Артем Шершнев / atas.info

В легендарных симметричных дворах с фонтанами, спроектированных архитектором Майковым в начале 50-х, часть домов уже отремонтирована.

Заново оштукатуренные дома словно теряют часть своей исторической прелести.Заново оштукатуренные дома словно теряют часть своей исторической прелести.
Заново оштукатуренные дома словно теряют часть своей исторической прелести.Заново оштукатуренные дома словно теряют часть своей исторической прелести.
Заново оштукатуренные дома словно теряют часть своей исторической прелести.Заново оштукатуренные дома словно теряют часть своей исторической прелести.
Заново оштукатуренные дома словно теряют часть своей исторической прелести.
Фото: Артем Шершнев / atas.info

Но остальные здания в квартале сохраняют свое брутальное очарование тлена. И жаль, конечно, что водные каскады уже вряд ли когда-нибудь заработают.

Ремонт в микрорайоне Расточка носит выборочный характерРемонт в микрорайоне Расточка носит выборочный характер
Ремонт в микрорайоне Расточка носит выборочный характерРемонт в микрорайоне Расточка носит выборочный характер
Ремонт в микрорайоне Расточка носит выборочный характерРемонт в микрорайоне Расточка носит выборочный характер
Ремонт в микрорайоне Расточка носит выборочный характерРемонт в микрорайоне Расточка носит выборочный характер
Ремонт в микрорайоне Расточка носит выборочный характерРемонт в микрорайоне Расточка носит выборочный характер
Ремонт в микрорайоне Расточка носит выборочный характер
Фото: Артем Шершнев / atas.info

Эти два дома на улице Бурденко словно подставили плечи друг другу. Металлическая конструкция, упирающаяся в торцы зданий, не дает обрушится кирпичным стенам.

В микрорайоне официально аварийными признаны 59 домовВ микрорайоне официально аварийными признаны 59 домов
В микрорайоне официально аварийными признаны 59 домовВ микрорайоне официально аварийными признаны 59 домов
В микрорайоне официально аварийными признаны 59 домовВ микрорайоне официально аварийными признаны 59 домов
В микрорайоне официально аварийными признаны 59 домовВ микрорайоне официально аварийными признаны 59 домов
В микрорайоне официально аварийными признаны 59 домов
Фото: Артем Шершнев / atas.info

На текущий момент только 16 строений признаны муниципалитетом совсем негодными для жизни. Людей из них должны расселить, а здания снести. Наверное, самый страшный дом Расточки — общежитие коридорного типа на Бурденко, 10. Решение о признании его аварийным было вынесено в 2017 году, постановление о сносе и расселении — в 2019. Но здесь продолжают жить люди.

Дом буквально прогнил насквозьДом буквально прогнил насквозь
Дом буквально прогнил насквозьДом буквально прогнил насквозь
Дом буквально прогнил насквозьДом буквально прогнил насквозь
Дом буквально прогнил насквозьДом буквально прогнил насквозь
Дом буквально прогнил насквозь
Фото: Артем Шершнев / atas.info

Но нужно понимать, что Расточка — не только растиражированные на тысячах фото в сети дома с арками, но и десятки двухэтажек в плачевном состоянии, до которых обычно туристы и любопытствующие горожане не доходят.

Во второй половине 50-х жилье для рабочих "Тяжстанкогидропресса" строили уже не по красивым проектамВо второй половине 50-х жилье для рабочих "Тяжстанкогидропресса" строили уже не по красивым проектам
Во второй половине 50-х жилье для рабочих "Тяжстанкогридропресса" стоили уже не по красивым проектамВо второй половине 50-х жилье для рабочих "Тяжстанкогридропресса" стоили уже не по красивым проектам
Во второй половине 50-х жилье для рабочих "Тяжстанкогридропресса" стоили уже не по красивым проектамВо второй половине 50-х жилье для рабочих "Тяжстанкогридропресса" стоили уже не по красивым проектам
Во второй половине 50-х жилье для рабочих "Тяжстанкогридропресса" стоили уже не по красивым проектамВо второй половине 50-х жилье для рабочих "Тяжстанкогридропресса" стоили уже не по красивым проектам
Во второй половине 50-х жилье для рабочих "Тяжстанкогридропресса" стоили уже не по красивым проектамВо второй половине 50-х жилье для рабочих "Тяжстанкогридропресса" стоили уже не по красивым проектам
Во второй половине 50-х жилье для рабочих "Тяжстанкогридропресса" стоили уже не по красивым проектамВо второй половине 50-х жилье для рабочих "Тяжстанкогридропресса" стоили уже не по красивым проектам
Во второй половине 50-х жилье для рабочих "Тяжстанкогидропресса" строили уже не по красивым проектам
Фото: Артем Шершнев / atas.info

Общественники давно говорят, что части микрорайона нужно придать статус объекта культурного наследия. Именно в комплексе, как образца рабочего послевоенного соцгородка, где были созданы очень комфортные условия для жизни людей.

Но дальше разговоров дело пока не идетНо дальше разговоров дело пока не идет
Но дальше разговоров дело пока не идетНо дальше разговоров дело пока не идет
Но дальше разговоров дело пока не идетНо дальше разговоров дело пока не идет
Но дальше разговоров дело пока не идетНо дальше разговоров дело пока не идет
Но дальше разговоров дело пока не идетНо дальше разговоров дело пока не идет
Но дальше разговоров дело пока не идет
Фото: Артем Шершнев / atas.info

Расточка ветшает и продолжает жить своей повседневной жизнью, ритм которой далек от пульса районов города-милионника, что окружают исторический квартал. Безусловно, земля здесь — лакомый кусок для застройщиков. И как бы не грустно было это признавать, сегодня в Новосибирске их жажада наживы куда как более весомый аргумент для властей, чем сохранение истории.

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#Новосибирск#Артем Шершнев#Фото#История#Архитектура#Ветхое жилье#Расточка
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