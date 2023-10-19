Красота сквозь паутину времени — фоторепортаж из легендарной Расточки

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Основная масса домов микрорайона Расточка в Кировском районе Новосибирска будет обновлена в рамках региональной программы капремонта, сообщили в мэрии Новосибирска. На текущий момент весь комплекс работ уже выполнен в 14 зданиях. Мы отправились посмотреть, что происходит сейчас в одном из красивейших, а для кого-то наоборот, отталкивающих, мест Новосибирска.
В 1939 году на пустынной окраине Новосибирска построили завод расточных станков. А рядом с ним возвели бревенчатые бараки для рабочих. Отсюда и пошло народное название Расточка. В 1942 году сюда из Краснодара был эвакуирован машиностроительный завод, на базе которого возник промышленный гигант «Тяжстанкогидропресс». Первые кирпичные и шлакоблочные дома начали строить в самом конце войны.
Архитектура закрытых дворов и некоторые конструктивные элементы зданий позволили историку и архитектору Сергею Баландину сделать отдаленное сравнение со стилем «флорентийского ренессанса». В последнее время СМИ раскрутили этои тезис и Расточку стали именовать «Сибирской Флоренцией».
В легендарных симметричных дворах с фонтанами, спроектированных архитектором Майковым в начале 50-х, часть домов уже отремонтирована.
Но остальные здания в квартале сохраняют свое брутальное очарование тлена. И жаль, конечно, что водные каскады уже вряд ли когда-нибудь заработают.
Эти два дома на улице Бурденко словно подставили плечи друг другу. Металлическая конструкция, упирающаяся в торцы зданий, не дает обрушится кирпичным стенам.
На текущий момент только 16 строений признаны муниципалитетом совсем негодными для жизни. Людей из них должны расселить, а здания снести. Наверное, самый страшный дом Расточки — общежитие коридорного типа на Бурденко, 10. Решение о признании его аварийным было вынесено в 2017 году, постановление о сносе и расселении — в 2019. Но здесь продолжают жить люди.
Но нужно понимать, что Расточка — не только растиражированные на тысячах фото в сети дома с арками, но и десятки двухэтажек в плачевном состоянии, до которых обычно туристы и любопытствующие горожане не доходят.
Общественники давно говорят, что части микрорайона нужно придать статус объекта культурного наследия. Именно в комплексе, как образца рабочего послевоенного соцгородка, где были созданы очень комфортные условия для жизни людей.
Расточка ветшает и продолжает жить своей повседневной жизнью, ритм которой далек от пульса районов города-милионника, что окружают исторический квартал. Безусловно, земля здесь — лакомый кусок для застройщиков. И как бы не грустно было это признавать, сегодня в Новосибирске их жажада наживы куда как более весомый аргумент для властей, чем сохранение истории.