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О пострадавших не сообщается

Массовое ДТП с пятью автомобилями произошло на плотине ГЭС в Новосибирске

19 октября 2023, 03:21
Фото: АСТ-54
О пострадавших не сообщается
Утром 19 октября в Новосибирске произошло массовое ДТП с участием пяти автомобилей: движение в сторону Академгородка было затруднено.

Утром 19 октября на территории Советского района Новосибирска произошло серьезное автомобильное происшествие, в котором были задействованы пять автомобилей. Согласно сообщению, опубликованному в группе «АСТ-54» в социальной сети ВКонтакте, на плотине ГЭС столкнулись ГАЗель и четыре легковых автомобиля.

По словам очевидцев, водитель ГАЗели, утверждает, что у него отказали тормоза и из-за этого он столкнулся с кроссовером Mitsubishi Outlander. Последующее ДТП затронуло Hyundai Solaris, Subaru Forester и Lexus.

В результате столкновения движение в направлении Академгородка оказалось затруднено. Информации о пострадавших не поступало.

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