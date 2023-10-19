Массовое ДТП с пятью автомобилями произошло на плотине ГЭС в Новосибирске

Posted Сегодня, 03:21
Published Сегодня, 03:21
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Updated Сегодня, 03:23
Утром 19 октября на территории Советского района Новосибирска произошло серьезное автомобильное происшествие, в котором были задействованы пять автомобилей. Согласно сообщению, опубликованному в группе «АСТ-54» в социальной сети ВКонтакте, на плотине ГЭС столкнулись ГАЗель и четыре легковых автомобиля.
По словам очевидцев, водитель ГАЗели, утверждает, что у него отказали тормоза и из-за этого он столкнулся с кроссовером Mitsubishi Outlander. Последующее ДТП затронуло Hyundai Solaris, Subaru Forester и Lexus.
В результате столкновения движение в направлении Академгородка оказалось затруднено. Информации о пострадавших не поступало.