Массовое ДТП с пятью автомобилями произошло на плотине ГЭС в Новосибирске

Утром 19 октября на территории Советского района Новосибирска произошло серьезное автомобильное происшествие, в котором были задействованы пять автомобилей. Согласно сообщению, опубликованному в группе «АСТ-54» в социальной сети ВКонтакте, на плотине ГЭС столкнулись ГАЗель и четыре легковых автомобиля.