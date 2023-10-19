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Проект

Губернатор поддержал создание мемориала погибшим бойцам-героям СВО в Новосибирске

19 октября 2023, 06:59
Фото: Правительство НСО
Проект
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников поддержал идею создания мемориала павшим на СВО воинам, выразив надежду на то, что эта инициатива будет воплощена в жизнь.

Губернатор Андрей Травников признает важность создания памятника воинам СВО, которые погибли в зоне СВО. Об этом стало известно 18 октября на мероприятии, посвященном Дню войск спецназначения в правительстве области.

Глава региона подчеркнул необходимость создания в Новосибирской области мемориала, посвященного воинам, погибшим в ходе специальной военной операции.

«Чтобы быть уверенным в своем будущем, нужно серьезно относиться к воспитанию молодого, сегодняшнего поколения. Лучший метод воспитания — это личный пример. Считаю, что в этой части сегодняшним мальчишкам, юношам, парням Новосибирской области, как и жителям других регионов, где дислоцируются особые боевые части, в чем-то повезло — потому, что перед глазами есть живой пример людей, которые, если необходимо, готовы встать на защиту своих родных, близких, большой и малой Родины, на защиту будущего. В Новосибирской области — целая плеяда спецназовцев и разведчиков, тех на кого может ориентироваться молодое поколение, принимать решение о своем будущем, следовать по стопам тех героев, которые всё в своей жизни уже доказали.

К сожалению, особая служба связана и с особыми рисками. Мы скорбим по каждому погибшему, каждого помним. Даже погибнув, они продолжают свое дело. Дело воспитания и защиты нашего будущего. Очень правильно, что принято коллективное решение — это инициатива военнослужащих, это поддержка общественных организаций, предпринимателей, администраций муниципальных районов, прежде всего Новосибирского района. Очень правильная инициатива создать мемориал, посвященный героям-разведчикам, героям-спецназовцам, надеюсь, что все, кто имеет отношение к этой сильной профессии, будут участвовать в реализации этого благого дела, этого хорошего проекта».

Архитектурный вид будущего памятника представила ректор архитектурного университета Наталья Багрова. Глава региона подчеркнул, что считает возведение памятника воинам важным и актуальным, и выразил надежду, что это предложение будет реализовано.

Командир Новосибирского батальона «Вега» Андрей Панфёров подчеркнул важность сохранения памяти о погибших воинах, что имеет особое значение для их родных и близких.

В ходе мероприятия Андрей Травников вручил участникам СВО медали «За Отвагу» и медаль Жукова, поздравил всех спецназовцев-сибиряков с наступающим праздником.

В мероприятии приняли участие бойцы СВО, военнослужащие, руководители органов исполнительной и законодательной власти, главы муниципальных районов и городских округов, представители бизнеса, общественных организаций, по видеосвязи — представители Кемеровской области, Красноярского и Алтайского краев.

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