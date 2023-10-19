Губернатор поддержал создание мемориала погибшим бойцам-героям СВО в Новосибирске

«Чтобы быть уверенным в своем будущем, нужно серьезно относиться к воспитанию молодого, сегодняшнего поколения. Лучший метод воспитания — это личный пример. Считаю, что в этой части сегодняшним мальчишкам, юношам, парням Новосибирской области, как и жителям других регионов, где дислоцируются особые боевые части, в чем-то повезло — потому, что перед глазами есть живой пример людей, которые, если необходимо, готовы встать на защиту своих родных, близких, большой и малой Родины, на защиту будущего. В Новосибирской области — целая плеяда спецназовцев и разведчиков, тех на кого может ориентироваться молодое поколение, принимать решение о своем будущем, следовать по стопам тех героев, которые всё в своей жизни уже доказали.