«Миниполис» вместо двухэтажек планируют построить в Новосибирске

Предполагается, что все работы по строительству комплекса должны быть завершены к 2027 году. К 2026 году планируется построить детский сад и часть многоэтажных домов, пишет НГС. А к 2027 году будут построены остальные дома и подземная парковка на 50 мест. Постройка жилья может продолжаться до 2030 года.