«Миниполис» вместо двухэтажек планируют построить в Новосибирске

Posted Сегодня, 01:46
Published Сегодня, 01:46
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Миниполис — это небольшой микрорайон, который будет состоять из домов высотой 16-18 этажей класса комфорт-плюс. Также в нем сделают зеленую зону. Для реализации этого проекта мэрия заключила договор с компанией «Фадеев», которая входит в ГК «Поляков».
В рамках договора, застройщик разместит шесть объектов, а остальные два будут переданы мэрии. Помимо строительства новых домов, подрядчик должен будет построить детский сад на 180 мест.
Предполагается, что все работы по строительству комплекса должны быть завершены к 2027 году. К 2026 году планируется построить детский сад и часть многоэтажных домов, пишет НГС. А к 2027 году будут построены остальные дома и подземная парковка на 50 мест. Постройка жилья может продолжаться до 2030 года.