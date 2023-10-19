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Строительство разрешили завершить до 2030 года

«Миниполис» вместо двухэтажек планируют построить в Новосибирске

19 октября 2023, 01:46
Фото: atas.info
Строительство разрешили завершить до 2030 года
В Новосибирске начался снос старых домов в Калининском районе. Эти двухэтажки были построены в конце 1950-х — начале 1960-х годов на улицах Игарской и Фадеева. Вместо них планируется построить «миниполис» под названием «Фора».

Миниполис — это небольшой микрорайон, который будет состоять из домов высотой 16-18 этажей класса комфорт-плюс. Также в нем сделают зеленую зону. Для реализации этого проекта мэрия заключила договор с компанией «Фадеев», которая входит в ГК «Поляков».

В рамках договора, застройщик разместит шесть объектов, а остальные два будут переданы мэрии. Помимо строительства новых домов, подрядчик должен будет построить детский сад на 180 мест.

Предполагается, что все работы по строительству комплекса должны быть завершены к 2027 году. К 2026 году планируется построить детский сад и часть многоэтажных домов, пишет НГС. А к 2027 году будут построены остальные дома и подземная парковка на 50 мест. Постройка жилья может продолжаться до 2030 года.

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#Новосибирск#Строительство#Застройщик#Снос#Дом#Эмилия Губарева
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