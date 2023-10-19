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Депутат Госдумы рассказал, как в Новосибирске повысят пенсии военным в 2024 году

На сколько повысят пенсии военным пенсионерам в Новосибирске в 2024 году

19 октября 2023, 10:55
Фото: Midjourney

Депутат Госдумы рассказал, как в Новосибирске повысят пенсии военным в 2024 году

Военным пенсионерам в России была произведена индексация пенсий на 10,5% с 1 октября 2023 года, что является рекордным повышением за последние 10 лет. Новосибирский депутат Госдумы РФ Ренат Сулейманов рассказал Atas.info, как проиндексируют военные пенсии в 2024 году.

Индексация военным пенсионерам происходит ежегодно с 1 октября. В 2023 году ее уже произвели — пенсия увеличилась на 10,5%. Как уточнил в интервью Atas.info Ренат Сулейманов после ознакомления с проектом госбюджета России, внесенного в Госдуму, на 2024 год предполагается повышение на 4,5%.

Общее количество военных пенсионеров в стране составляет 2 миллиона 778 тысяч человек. В это число входят также лица, которые служили в МВД, Росгвардии, ФСБ, ФСО и ФСИН. Размер пенсии для военных зависит от срока службы, воинского звания, должности и других льготных условий.

Кроме того, по Указу президента РФ, компенсацию пенсии также предусмотрена для военных пенсионеров, участвующих в СВО.

Напомним, что после принятия бюджета СФР на 2024 год, будет заложено 7,5% на повышение пенсий — страховых и социальных. Общий пенсионный фонд — 16 трлн рублей. Кому положены выплаты и с какого месяца начнется индексация, читайте в материале Atas.info.

На сколько вырастут пенсии новосибирцев после индексации с 1 января 2024 года
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