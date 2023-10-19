На сколько повысят пенсии военным пенсионерам в Новосибирске в 2024 году

Posted Сегодня, 10:55
Published Сегодня, 10:55
Modified Сегодня, 10:57
Updated Сегодня, 10:57
Индексация военным пенсионерам происходит ежегодно с 1 октября. В 2023 году ее уже произвели — пенсия увеличилась на 10,5%. Как уточнил в интервью Atas.info Ренат Сулейманов после ознакомления с проектом госбюджета России, внесенного в Госдуму, на 2024 год предполагается повышение на 4,5%.
Общее количество военных пенсионеров в стране составляет 2 миллиона 778 тысяч человек. В это число входят также лица, которые служили в МВД, Росгвардии, ФСБ, ФСО и ФСИН. Размер пенсии для военных зависит от срока службы, воинского звания, должности и других льготных условий.
Кроме того, по Указу президента РФ, компенсацию пенсии также предусмотрена для военных пенсионеров, участвующих в СВО.
Напомним, что после принятия бюджета СФР на 2024 год, будет заложено 7,5% на повышение пенсий — страховых и социальных. Общий пенсионный фонд — 16 трлн рублей. Кому положены выплаты и с какого месяца начнется индексация, читайте в материале Atas.info.