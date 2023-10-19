На сколько повысят пенсии военным пенсионерам в Новосибирске в 2024 году

Индексация военным пенсионерам происходит ежегодно с 1 октября. В 2023 году ее уже произвели — пенсия увеличилась на 10,5%. Как уточнил в интервью Atas.info Ренат Сулейманов после ознакомления с проектом госбюджета России, внесенного в Госдуму, на 2024 год предполагается повышение на 4,5%.