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Пенсии повысят в 2024 году

На сколько вырастут пенсии новосибирцев после индексации с 1 января 2024 года

19 октября 2023, 10:45
Фото: Midjourney
Пенсии повысят в 2024 году

Депутат Госдумы рассказал о повышении пенсии новосибирцам с 1 января 2024 года

О размерах индексации пенсий неработающим пенсионерам с 1 января 2024 года сообщил Atas.info новосибирский депутат Госдумы РФ Ренат Сулейманов, основываясь на проекте государственного бюджета России, внесенного в Госдуму.

В 2024 году пенсионеры в России получат два повышения пенсий. Индексация страховых пенсий произойдет 1 января, а социальных — с 1 апреля. В бюджете СФР на 2024 год предусмотрено повышение страховых пенсий на 7,5%, что выше ранее планировавшихся 6,1%. Однако бюджет еще предстоит одобрить на законодательном уровне. Средняя страховая пенсия для неработающих пенсионеров, если она составляет 23 405 рублей, вырастет на 1 628 рублей.

Бюджет социального фонда после объединения фондов Пенсионного и Соцстрахования на 2024 год — 16 трлн рублей с дефицитом 158 млрд рублей, об этом сообщил в интервью Atas.info Ренат Сулейманов, после ознакомления с проектом госбюджета России, внесенного в Госдуму. Из 16 трлн — 5.5 трлн, это субсидии из федерального бюджета, в основном, направленные на выплаты семьям с детьми и на аналогичные расходы. Общая сумма для выплат пенсий — 10 трлн рублей.

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Каждый год самым большим массовым повышением является увеличение страховых пенсий с 1 января. В январе 2023 года такое повышение получили 30,8 миллиона неработающих пенсионеров, а к 2024 году людей с такой категорией насчитывается уже 32,6 млн человек.

Вторым по массовости является повышение социальных и государственных пенсий, которое проводится ежегодно с 1 апреля и затрагивает около 4 миллионов человек. В Новосибирской области с апреля 2023 года повышение пенсий коснулось 79,8 тысяч пенсионеров.

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