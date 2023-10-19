На сколько вырастут пенсии новосибирцев после индексации с 1 января 2024 года

Бюджет социального фонда после объединения фондов Пенсионного и Соцстрахования на 2024 год — 16 трлн рублей с дефицитом 158 млрд рублей, об этом сообщил в интервью Atas.info Ренат Сулейманов, после ознакомления с проектом госбюджета России, внесенного в Госдуму. Из 16 трлн — 5.5 трлн, это субсидии из федерального бюджета, в основном, направленные на выплаты семьям с детьми и на аналогичные расходы. Общая сумма для выплат пенсий — 10 трлн рублей.