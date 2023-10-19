Названы имена артистов, чьи концерты отменили в Новосибирске из-за критики СВО

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Published Сегодня, 01:32
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В Новосибирске был опубликован список знаменитостей, чьи концерты отменили из-за критики и их политических взглядов. Первый случай произошел в апреле 2022 года, когда концерт Анны Нетребко был отменен Новосибирским государственным театром оперы и балета из-за ее позиции по отношению к СВО и Украине.
В ноябре 2022 года не состоялся концерт Андрея Макаревича, который признан иноагентом, пишет Сиб.фм. Зрители выразили свое недовольство после его выступления в Украине, и на его концерт оказался продан всего один билет.
В 2023 году в Новосибирске также были отменены концерты рэпера Loqiemean, певца Валерия Меладзе, музыкальное событие «Сам ты Гендель» по мотивам произведений украинской писательницы Марии Пустовит, выступление группы «Сплин» и концерт оркестра с исполнением песен «Рамштайн».
На данный момент жители Новосибирска выразили свое недовольство и протестуют против проведения концерта Дианы Арбениной.