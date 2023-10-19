Названы имена артистов, чьи концерты отменили в Новосибирске из-за критики СВО

В Новосибирске был опубликован список знаменитостей, чьи концерты отменили из-за критики и их политических взглядов. Первый случай произошел в апреле 2022 года, когда концерт Анны Нетребко был отменен Новосибирским государственным театром оперы и балета из-за ее позиции по отношению к СВО и Украине.