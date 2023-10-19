atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 01:32

Published Сегодня, 01:32

Modified Сегодня, 01:35

Updated Сегодня, 01:35

Некоторые концерты отменялись

Названы имена артистов, чьи концерты отменили в Новосибирске из-за критики СВО

19 октября 2023, 01:32
Фото: Эмилия Губарева / atas.info
Некоторые концерты отменялись
В Новосибирске был опубликован список отмененных концертов из-за критики СВО, включающий выступления Анны Нетребко, Андрея Макаревича, Loqiemean, Валерия Меладзе, оркестра с исполнением песен «Рамштайн», группы «Сплин».

В Новосибирске был опубликован список знаменитостей, чьи концерты отменили из-за критики и их политических взглядов. Первый случай произошел в апреле 2022 года, когда концерт Анны Нетребко был отменен Новосибирским государственным театром оперы и балета из-за ее позиции по отношению к СВО и Украине.

В ноябре 2022 года не состоялся концерт Андрея Макаревича, который признан иноагентом, пишет Сиб.фм. Зрители выразили свое недовольство после его выступления в Украине, и на его концерт оказался продан всего один билет.

В 2023 году в Новосибирске также были отменены концерты рэпера Loqiemean, певца Валерия Меладзе, музыкальное событие «Сам ты Гендель» по мотивам произведений украинской писательницы Марии Пустовит, выступление группы «Сплин» и концерт оркестра с исполнением песен «Рамштайн».

На данный момент жители Новосибирска выразили свое недовольство и протестуют против проведения концерта Дианы Арбениной.

Концерт Дианы Арбениной в Новосибирске возмутил даже бойцов СВО
Узнать подробнее
Читайте также:
Концерт Дианы Арбениной требуют отменить в Новосибирске«Давайте прекратим пинг-понг»: Диана Арбенина ответила новосибирским хейтерам«Испуганного патриота» Диану Арбенину пытаются отменить в НовосибирскеКонцерт Дианы Арбениной требуют отменить в Новосибирске
#Политика#Общество#Новосибирск#Отмена#Концерт#СВО#Эмилия Губарева#Певица#Отмена концерта
Подпишитесь
«Давайте прекратим пинг-понг»: Диана Арбенина ответила новосибирским хейтерам
17 октября, 06:35
«Неприятно удивлена»: новосибирцы недовольны резким повышением транспортного налога
17 октября, 08:48
В автобусе не принимают карту и требуют оплату — законно ли это и что делать
Вчера, 04:42
Объявлены даты осенних каникул-2023 в школах Новосибирска
17 октября, 11:42
Во сколько обошелся новый ЛДС Новосибирску? Названа точная сумма
Вчера, 09:50
Многодетные новосибирцы просят Путина изменить место строительства мусорного полигона
Вчера, 05:12