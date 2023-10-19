Парапутешественник Игорь Скикевич вживую увидел маяк Анива на Сахалине

Posted Сегодня, 11:24
Published Сегодня, 11:24
Modified Сегодня, 11:28
Updated Сегодня, 11:28
Наблюдение за башней со стороны моря для него организовали по поручению министра туризма Артема Лазарева.
Игорь Скикевич известен по всей стране как первый путешественник, который посещает один регион за другим, будучи в инвалидной коляске. Ограниченные возможности здоровья не мешают мужчине открывать для себя новые достопримечательности, покорять труднодоступные уголки природы и вдохновлять других людей на преодоление трудности. Авторский проект Игоря, посвященный туризму, привлек уже сотни россиян. Однако сам Скикевич мечтал о, по его словам, несбыточном событии — ему очень хотелось посетить маяк Анива. В конце сентября парапутешественник встретился с министром туризма Сахалинской области Артемом Лазаревым, и глава ведомства пообещал организовать поездку. Теперь мечта Игоря Скикевича сбылась: он полюбовался легендарной сигнальной башней со стороны моря.
«От всего сердца благодарю министерство туризма за возможность посетить это удивительное место. Легендарный и загадочный маяк-призрак на Сахалине манит путешественников со всего мира. На стыке двух водных стихий — Японского и Охотского морей — он стоит, одинокий и заброшенный. Однако он заставляет романтиков преодолевать километры по воде, чтобы найти себя на краю света. Его неприступность, как магнит, притягивает всех любителей приключений и является одним из самых труднодоступных маяков России. Но это не останавливает путешественников. В том числе не остановило и меня, как человека, живущего в инвалидной коляске. Мечта увидеть этот удивительный маяк жила во мне почти 50 лет. И вот настал тот день истины, когда мечта сбывается, если ты сильно веришь в нее, идешь к ней, несмотря ни на что, и действуешь», — поделился впечатлениями Игорь Скикевич.
Также вместе с другими участниками экскурсии парапутешественник провел торжественную церемонию отправки посланий в будущее в двух стеклянных бутылках. Суть посланий — «Верить в себя, жить по мечте!», именно так называется авторский проект Скикевича. Послания написаны на номерных сертификатах международного образца Министерства морской бутылочной почты, завизированы печатью туристического проекта «Великие русские путешественники — связь поколений» и приурочены в год 210-летия адмирала Г. И. Невельского, а также 170-летия города Корсакова и 20-летия Росморпорта. Именно благодаря русскому легендарному адмиралу остров Сахалин вошел в состав России.
«В рамках реализации нацпроекта „Туризм и индустрия гостеприимства“ перед отраслью стоит задача сделать наиболее популярные туристические объекты доступными для всех категорий граждан, в том числе и маломобильных туристов. Важно сделать путешествия по островному региону удобными, безопасными и интересными», — прокомментировал министр туризма Сахалинской области Артем Лазарев.
Национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства» поможет сделать поездки по России удобными, безопасными и интересными. Инициатива президента РФ Владимира Путина предполагает увеличение количества путешествий по нашей стране к 2030 году до 140 млн в год, а также обеспечение экономического роста в регионах за счет мультипликативности туристической отрасли.