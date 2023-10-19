Полковник Алексей Захаров назначен новым начальником УМВД по Новосибирску

На должность руководителя Управления МВД по Новосибирску назначен полковник полиции Алексей Захаров. О правоохранители известно то, что он служит в органах внутренних дел с 1997 года. Он обучался в специальной средней школе милиции МВД России по направлению «правоохранительная деятельность» и получил квалификацию «юрист». В 2002 году он окончил Омскую академию МВД России.