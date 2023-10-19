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Полковник Алексей Захаров назначен новым начальником УМВД по Новосибирску

Полковник Алексей Захаров назначен новым начальником УМВД по Новосибирску

19 октября 2023, 07:34
Фото: пресс-служба ГУ МВД НСО
Полковник полиции Алексей Захаров стал начальником Управления МВД по Новосибирску, о чем сообщили в пресс-службе ведомства.

На должность руководителя Управления МВД по Новосибирску назначен полковник полиции Алексей Захаров. О правоохранители известно то, что он служит в органах внутренних дел с 1997 года. Он обучался в специальной средней школе милиции МВД России по направлению «правоохранительная деятельность» и получил квалификацию «юрист». В 2002 году он окончил Омскую академию МВД России.

Прежним руководителем управления был полковник полиции Юрий Горчаков. Захаров занимал должность его заместителя с 2022 года. 17 октября 2023 года он был утвержден на новой должности.

Алексей Захаров имеет награды МВД России: медаль «За отличие в службе» III степени, медаль «За отличие в службе» II степени и медаль «За отличие в службе» I степени. Он женат и воспитывает троих детей.

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