Разруха в парках Новосибирска: кто из подрядчиков сорвал сроки ремонта — фамилии

Posted Сегодня, 10:09
Published Сегодня, 10:09
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Постоянный перенос сроков завершения работ по реконструкции зеленых зон и общественных пространств в Новосибирске давно не считается чем-то из ряда вон выходящим. Уже привычно мэр и его подчиненные сообщают о том, что тот или иной объект будет готов не в срок, оговоренный контрактом, а несколько позже. Потом дату вновь переносят, но заверяют, что сдадут обязательно до конца года. А после оказывается, что завершение работ перенесли на следующий год.
Мы изучили, какие компании получают муниципальные подряды на самых знаковых объектах, первоначальные сроки завершения работ на которых давно прошли.
Для проведения работ по благоустройству Первомайского сквера было заключено 6 контрактов. ООО «Армстрой» отвечало за проведение демонтажных работ на территории сквера, ИП Зуевская выиграла тендер на устройство новой линии освещения, ООО «Дельтатехсервис» отвечает за устройство комплекса технических средств безопасности, ООО «СибСтройГаз» — за устройство системы полива, ООО «Улант» занимается работами по озеленению, наконец, самый важный контракт получил ИП Заманов А. Г. — он отвечает за общие работы по благоустройству сквера.
Общая стоимость реконструкции сквера была оценена в 180 млн рублей. По словам Анатолия Локтя, основные работы должны были быть завершены к началу сентября. Потом речь шла о 15 октября, затем был назван конец октября.
Индивидуальный предприниматель Заманов Аламдар Гаракиши Оглы не в первый раз становится победителем муниципальных тендеров. Равно как и не впервые к его работе возникают претензии. Так, в 2022 году Заманов не смог выполнить обязательства по реконструкции дорог в поселках Двуречье и Мочище Новосибирского района. В обоих случаях контракты были расторгнуты. В текущем году мэрия уже разорвала с ним контракт на благоустройство участка в Заельцовском районе из-за срыва сроков. И судя по текущему положению дел в Первомайском сквере, этот контракт Аламдар Гаракиши Оглы тоже может не исполнить в оговоренный срок.
Заказчиком работ выступает МАУ «Горзеленхоз», работы стоимостью 103 млн рублей должны были завершить к 15 октября. Затем мэр заявил, что благоустройство закончат до конца месяца. В свою очередь, жители домов по соседству с цирком, ежедневно наблюдающие за тем, что происходит на стройплощадке, сомневаются, что все запланированное удастся сделать до наступления зимы.
Подрядчиком выступает ООО «Улант», та же компания, что отвечает за озеленение Первомайского сквера. Фирма, которая относится к категории микроапредприятий, основана относительно недавно, в феврале 2021 года. Ее руководителем и единственной владелицей числится Юлия Антропова. «Улант» часто выигрывает государственные и муниципальные тендеры, но исполнительностью не отличается.
Так, в 2022 году компания не смогла выполнить условия контрактов по ремонту главного корпуса института теплофизики СО РАН и здания областного центра сурдологии и слухопротезирования. Оба договора были расторгнуты. В текущем году ООО «Улант» сорвало сроки выполнения ремонта административного здания Сибирского таможенного управления, дома культуры в селе Филиппово Ордынского района и пищеблока новосибирской школы № 90. Все три контракта были расторгнуты.
На выполнение работ по благоустройству зеленой территории в пойме реки Каменка в декабре 2021 года был заключен двухгодичный договор между МАУ «Дирекция городских парков» и ООО «ПСК „РАЗВИТИЕ“. Стоимость работ была оценена в сумму около 299 млн рублей. Мэрия очень гордилась проектом — это первый парк, построенный в пойме реки, которая может резко менять свой уровень в зависимости от дождей и сезона.
Предполагалось, что парк сдадут до 15 октября. Однако в итоге мэр заявил, что срок окончания работ переносится на 2024 год. Отставание глава муниципалитета связал с ошибками, допущенными в проектно-сметной документации.
Проектно-строительная компания «Развитие» на рынке не новичок — фирма зарегистрирована в 2010 году. Ее директором и владельцем является Николай Башкеев. Кроме того, он является совладельцем и директором еще двух строительных компаний, ООО «Рст» и ООО «Сельхозмеханизмы». Обе эти организации под руководством Башкеева попали в зону высокого финансового риска по версии системы СПАРК, что указывает на наличие признаков неудовлетворительного финансового состояния, которые могут привести к тому, что компании утратят платежеспособность.
ПСК «Развитие» на этом фоне выглядит солиднее и даже закончила 2022 год с прибылью в размере 221 тысяч рублей. Однако история выполнения муниципальных и государственных контрактов у компании выглядит печально. По причине срыва оговоренных сроков в 2019 году расторгнут договор с МУП «Горводоканал» на реконструкцию канализационного коллектора на улице Кошурникова. В 2020 ГКУ НСО «Мост» разорвало контракт на работы по подготовке стройплощадки и выносу канализационных сетей из зоны строительства 4 моста через Обь, в 2021 контракт с ПСК «Развитие» на услуги по холодному водоснабжению разорвало МКУ «УЖКХ».
А совсем недавно, в сентябре текущего года, по итогам проверки, проведенной по поручению Генпрокурора России Игоря Краснова, за несвоевременное выполнение контрактных обязательств директор ПСК «Развитие» был привлечен к административной ответственности по ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ. Речь идет об огромном контракте на сумму 1, 137 млрд рублей на реконструкцию теплосетей в Улан-Удэ. В результате срыва сроков завершения работы жители двух районов столицы Бурятии несколько месяцев оставались без горячей воды.
К середине сентября текущего года в Калининском районе, на улице Фадеева, должна была появиться красивая рекреационная зона. Дизайн-проект, разработанный архитектурными бюро Вячеслава Никольского и SolArt, предполагал «создание образа монастырского сада, так как будущий сквер расположен рядом с Храмом во имя святого великомученика Георгия Победоносца». Основу зеленых насаждений должны были составлять яблоня ягодная и роза майская. Кроме того, подрядчик должен был обустроить пешеходные тропинки, установить лавочки, урны и систему освещения.
На текущий момент площадка, где должен был появиться сквер, представляет из себя пустырь с хаотично разбросанными стройматериалами.
Тендер на строительство зеленой зоны в отдаленном районе города выиграла индивидуальный предприниматель Богдашева Дарья Юрьевна. Она предложила выполнить условия аукциона за 7 092 777 рублей при начальной стоимости контракта 8 014 863 рублей.
В 2022-23 годах ИП Богдашева Дарья Юрьевна заключила 22 государственных контракта, связанных со строительными и ремонтными работами. Общая сумма договоров превысила 27 млн рублей. При этом 11 договоров впоследствии были расторгнуты, еще два контракта были выполнены с уплатой подрядчиком неустойки за несоблюдение условий договора. Большая часть контрактов была заключена с муниципальными школами и детскими садами. Так же в числе заказчиков Богдашевой числятся региональное управление Роспотребнадзора, ГУФСИН России по Новосибирской области и главк МВД.
Так почему же муниципалитет заключает договоры с компаниями, послужной список которых, мягко говоря, не выглядит идеально? Дело в том, что законодательство устроено так, что победителем конкурса становится компания, предложившая лучшие условия. В первую очередь, речь идет о снижении первоначальной стоимости контракта.
При этом победитель конкурса может в принципе не обладать необходимыми средствами для выполнения контрактных условий. В таком случае он нанимает субподрядчиков, которые, в свою очередь, могут тоже привлекать для выполнения работ сторонние организации. И вся эта цепочка может начать сбоить в любой момент.
Фактически, единственной страховкой от подобного становится внесение подрядчиков, не выполнивших свои обязательства, в так называемый реестр недобросовестных поставщиков. Попадание в этот список закрывает путь к дальнейшему участию в электронных аукционах. МАУ «Горзеленхоз» запустил процедуру по внесению в этот реестр ИП Богдашевой, сообщили редакции Atas.info в муниципалитете.
А как же остальные? В конце сентября, в ходе сессии Совета депутатов Новосибирска мэр Анатолий Локоть заявил, что теперь муниципалитет готов предпринимать жёсткие меры в отношении нарушителей. Мол, горожане могут быть уверены, что качество выполненных работ будет под строгим контролем, и недобросовестные подрядчики не останутся безнаказанными.
Что конкретно имеется в виду, глава города не уточнил. В ответ на редакционный запрос в мэрии пояснили, что «в случае просрочки исполнения подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором подряда, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных договором, заказчик направляет подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). При этом пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения подрядчиком обязательства, предусмотренного договором».
В муниципалитете пояснили, что в итоге заказчик вправе разорвать договор с недобросовестным подрядчиком. То есть, никаких новых жестких мер, анонсированных мэром, нет. Речь идет о старых инструментах, которые, возможно, могли бы быть эффективными, если их вовремя применять.
По данным муниципалитета, за последние три месяца, помимо санкций в отношении ИП Богдашевой, штраф в размере 11,5 тысяч рублей за срыв сроков выписан ООО «М-Спорт», которое должно был поставить оборудование для оснащения спортивных площадок для подготовки сдачи нормативов ГТО по ул. Земнухова, 4, ул. Весенняя, 18. При цене договора 1, 052 млн рублей наказание выглядит символическим.