Разруха в парках Новосибирска: кто из подрядчиков сорвал сроки ремонта — фамилии

Индивидуальный предприниматель Заманов Аламдар Гаракиши Оглы не в первый раз становится победителем муниципальных тендеров. Равно как и не впервые к его работе возникают претензии. Так, в 2022 году Заманов не смог выполнить обязательства по реконструкции дорог в поселках Двуречье и Мочище Новосибирского района. В обоих случаях контракты были расторгнуты. В текущем году мэрия уже разорвала с ним контракт на благоустройство участка в Заельцовском районе из-за срыва сроков. И судя по текущему положению дел в Первомайском сквере, этот контракт Аламдар Гаракиши Оглы тоже может не исполнить в оговоренный срок.