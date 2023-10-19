Сахалин вошел в топ-3 по числу заявок на конкурс «Дальний Восток — земля приключений»

«Сахалинская область вошла в тройку лидеров не только по количеству поданных работ, но и по числу местных жителей, чьи работы вышли в финал. Это значит, что сахалинцы и курильчане активно путешествуют по своей малой родине, стремятся рассказать о ее красоте. Надеюсь, что видеопутешествия островитян займут призовые места и станут прекрасной мотивацией для всех, кто еще не посетил наш регион», — считает министр туризма Сахалинской области Артем Лазарев.