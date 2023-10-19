Сахалин вошел в топ-3 по числу заявок на конкурс «Дальний Восток — земля приключений»

Posted Сегодня, 12:58
Published Сегодня, 12:58
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Updated Сегодня, 13:00
Конкурс, объединяющий в борьбе за лидерство жителей 11 регионов ДФО, проводят по инициативе вице-премьера, полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева и при поддержке аппарата полпредства. Организаторы приглашали для участия профессиональных путешественников и любителей, которые выбирают экспедиции, походы, активный отдых и экстремальный туризм. В рамках заявки необходимо было снять видеоролик, раскрывающий красоту уникальных уголков дальневосточной природы, которые можно посетить в рамках поездок по ДФО.
«Трудно найти такие красивые места нетронутой природы, как на Дальнем Востоке: вулканы Камчатки и Курильских островов, тундра и тайга, северная суровая красота Полюса холода, уникальная фауна Приморья, Шантарские острова Хабаровского края и многие другие природные красоты. О проведении конкурса „Дальний Восток — земля приключений“ докладывалось президенту России Владимиру Владимировичу Путину на встрече с модераторами в рамках VIII Восточного экономического форума. Сейчас проходит один из важных этапов конкурса: жюри приступило к отбору лучших проектов. Постараюсь с ними познакомиться. Потому что уверен: на Дальнем Востоке действительно можно сделать много открытий», — подчеркнул зампред правительства РФ Юрий Трутнев.
Участники конкурса прислали на суд жюри более 200 видеоотчетов о своих путешествиях на Дальний Восток. В числе лидеров по количеству заявок три региона. Камчатскому краю посвящено 69 роликов, Сахалинской области — 55, Приморскому краю — 17. А самыми активными среди всех, кто прислал свои работы, стали жители Камчатки, Москвы и Сахалина. В видеоклипах отражены как простые путешествия, так и преодоление труднодоступных маршрутов, а также экспедиции повышенной сложности.
«Сахалинская область вошла в тройку лидеров не только по количеству поданных работ, но и по числу местных жителей, чьи работы вышли в финал. Это значит, что сахалинцы и курильчане активно путешествуют по своей малой родине, стремятся рассказать о ее красоте. Надеюсь, что видеопутешествия островитян займут призовые места и станут прекрасной мотивацией для всех, кто еще не посетил наш регион», — считает министр туризма Сахалинской области Артем Лазарев.
В шорт-лист конкурса «Дальний Восток — земля путешествий» вошли 56 видеороликов. 26 из них посвящены пешим походам по потаенным уголкам регионов ДФО. До 1 ноября 2023 года жюри выберет лучшие работы в четырех номинациях. В их числе:
Кроме этого, представители оргкомитета отметят в дополнительных номинациях подводные путешествия, творчество участников школьного возраста и граждан с ОВЗ. По результатам конкурса разработают интерактивную карту маршрутов в регионах Дальнего Востока, куда войдут топ-100 направлений. Лучшие работы покажут в эфире федеральных и региональных телеканалов.