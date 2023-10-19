В Новосибирске испытали самолет ТВС-2МС «Кукурузник»

Posted Сегодня, 03:49
Published Сегодня, 03:49
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В Новосибирске прошли испытания нового серийного самолета ТВС-2МС «Кукурузник». Это судно будет использоваться компанией «СибАэроКрафт» из Томска, которая планирует приобрести четыре таких самолета. Производство осуществляется на заводе «Русавиапром» в Новосибирске.
Обновленная версия этого самолета оснащена современным турбовинтовым двигателем от американской компании Honeywell — TPE331 мощностью 1 100 лошадиных сил и пятилопастным реверсивным винтом. Благодаря этому, самолет обеспечивает более эффективные перевозки в экономичном режиме.
ТВС-2МС является единственным самолетом для малой авиации в России, который до сих пор активно используется.