В Новосибирске испытали самолет ТВС-2МС «Кукурузник»

В Новосибирске прошли испытания нового серийного самолета ТВС-2МС «Кукурузник». Это судно будет использоваться компанией «СибАэроКрафт» из Томска, которая планирует приобрести четыре таких самолета. Производство осуществляется на заводе «Русавиапром» в Новосибирске.