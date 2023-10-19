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Магазин стоит 3 млн

В Новосибирске продают модный магазин женской одежды за 3 млн рублей

19 октября 2023, 01:39
Фото: 1MI
Магазин стоит 3 млн
В самом центре Новосибирска, на улице Советская, 20, можно приобрести модный магазин женской одежды. Готовый бизнес вместе с остатками товара продается за 3 миллиона рублей.

На сайте объявлений указано, что у магазина Inspire Girls есть собственное производство одежды. Площадь помещения составляет 5 квадратных метров. Владелец продаёт все имущество в комплекте: вешалки, стеллажи, столы, кассовую стойку, оборудованный склад, компьютер и другую технику, а также полный набор мебели.

По словам владельца, они переезжают из Новосибирска и ищут новых партнеров или собственников для своего бизнеса. Кроме товаров бренда Inspire, в магазине также предлагается одежда и других компаний. Собственник предлагает новому владельцу развивать бизнес в этом направлении.

Согласно объявлению, ежемесячная арендная плата для этого места составляет 204 тысячи рублей, а также потребуется оплата коммунальных услуг, примерно 18 тысяч рублей.

Недавно также был выставлен на продажу торговый центр, в котором находятся супермаркет «Пятерочка», кафе «KFC Авто», доставка «Суши Make», «Магазин свежего мяса», аптека, ломбард и другие магазины.

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#Бизнес#Новосибирск#Аренда#Продажа#Магазин#Производство#Эмилия Губарева
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