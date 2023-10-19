В Новосибирске продают модный магазин женской одежды за 3 млн рублей

По словам владельца, они переезжают из Новосибирска и ищут новых партнеров или собственников для своего бизнеса. Кроме товаров бренда Inspire, в магазине также предлагается одежда и других компаний. Собственник предлагает новому владельцу развивать бизнес в этом направлении.