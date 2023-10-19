В Новосибирске продают модный магазин женской одежды за 3 млн рублей

Posted Сегодня, 01:39
Published Сегодня, 01:39
Modified Сегодня, 01:41
Updated Сегодня, 01:41
На сайте объявлений указано, что у магазина Inspire Girls есть собственное производство одежды. Площадь помещения составляет 5 квадратных метров. Владелец продаёт все имущество в комплекте: вешалки, стеллажи, столы, кассовую стойку, оборудованный склад, компьютер и другую технику, а также полный набор мебели.
По словам владельца, они переезжают из Новосибирска и ищут новых партнеров или собственников для своего бизнеса. Кроме товаров бренда Inspire, в магазине также предлагается одежда и других компаний. Собственник предлагает новому владельцу развивать бизнес в этом направлении.
Согласно объявлению, ежемесячная арендная плата для этого места составляет 204 тысячи рублей, а также потребуется оплата коммунальных услуг, примерно 18 тысяч рублей.
Недавно также был выставлен на продажу торговый центр, в котором находятся супермаркет «Пятерочка», кафе «KFC Авто», доставка «Суши Make», «Магазин свежего мяса», аптека, ломбард и другие магазины.