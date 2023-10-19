В Новосибирской области многодетный отец утонул в семечках

Posted Сегодня, 20:31
Published Сегодня, 20:31
Modified Сегодня, 20:37
Updated Сегодня, 20:37
У 38-летнего погибшего осталось трое детей, один из них дошкольного возраста. Он работал водителем в компании «Сибагросоюз» и когда выгружал прицеп семян подсолнечника, уронил монтировку в завальную яму.
Мужчина попытался достать инструмент обратно и полез в люк, однако не рассчитал свой вес и провалился в яму с семечками. Выбраться назад он не смог и задохнулся из-за нехватки воздуха. В момент трагедии никого рядом не было, водителя обнаружили, когда разгрузка уже закончилась.
Ранее в Новосибирске мужчина погиб после того, как на него упала железобетонная плита. Трагедия произошла на улице Объединения, пострадавший скончался на месте.