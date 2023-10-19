В Новосибирской области многодетный отец утонул в семечках

Мужчина попытался достать инструмент обратно и полез в люк, однако не рассчитал свой вес и провалился в яму с семечками. Выбраться назад он не смог и задохнулся из-за нехватки воздуха. В момент трагедии никого рядом не было, водителя обнаружили, когда разгрузка уже закончилась.