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В Новосибирской области многодетный отец утонул в семечках

В Новосибирской области многодетный отец утонул в семечках

19 октября 2023, 20:31
Фото: 1MI
Мужчина погиб, упав в яму с семечками в селе Половинное Красноозерского района, трагедия произошла на местном элеваторе, пишет Baza.

У 38-летнего погибшего осталось трое детей, один из них дошкольного возраста. Он работал водителем в компании «Сибагросоюз» и когда выгружал прицеп семян подсолнечника, уронил монтировку в завальную яму.

Мужчина попытался достать инструмент обратно и полез в люк, однако не рассчитал свой вес и провалился в яму с семечками. Выбраться назад он не смог и задохнулся из-за нехватки воздуха. В момент трагедии никого рядом не было, водителя обнаружили, когда разгрузка уже закончилась.

Ранее в Новосибирске мужчина погиб после того, как на него упала железобетонная плита. Трагедия произошла на улице Объединения, пострадавший скончался на месте.

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#Происшествия#Новосибирская область#Водитель#Происшествие#Яма#Половинное#Элеватор#Сибагросоюз#Семена подсолнечника
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