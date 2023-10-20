«Аэрофлот» и «Росатом» займутся выпуском комплектующих для иностранных самолетов

Posted Сегодня, 14:35
Published Сегодня, 14:35
Modified Сегодня, 14:35
Updated Сегодня, 14:35
Как заявил заместитель гендиректора и технический директор «Аэрофлота» Алексей Михалик в интервью корпоративному онлайн-журналу компании, в ходе реализации проекта планируется решить большую часть проблем, возникающих сегодня у авиакомпаний группы, а впоследствии и других авиаперевозчиков страны, пишут «Известия».
«Будем заниматься разработкой, сертификацией и производством авиационных комплектующих для любых видов [иностранных] воздушных судов — для кабин, салонов, багажников самолетов, ремонтов конструкции и так далее», — добавил он.
Михалик также отметил, что научные исследования, испытания и производство изделий уже ведутся, но полноценное производство, с талонами годности компонентов, планируется начать в первой половине 2024 года. Более того, этим летом уже налажен выпуск отечественных аналогов воздушных фильтров для систем подачи и рециркуляции воздуха в салонах самолетов.
Заместитель руководителя Росавиации Андрей Добряков отметил, что специалисты «Росатома» уже контактируют с «Аэрофлотом» и Росавиацией по вопросам разработки требуемых процедур сертификации по федеральным авиационным правилам ФАП-21G. Как уточнил Андрей Добряков, изготовленные «Росатомом» воздушные фильтры подходят для самолетов типа Airbus А320.
Алексей Михалик подчеркнул, что для перевозчиков, ремонтников и разработчиков авиатехники в России сегодня довольно проблематично самостоятельно заниматься производством аналогов деталей к иностранным самолетам из-за отсутствия профильных научно-производственных баз. При этом авиакомпании продолжают эксплуатировать западный авиапарк и производят ремонт своими силами в отсутствие техподдержки со стороны Boeing и Airbus.