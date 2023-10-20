«Аэрофлот» и «Росатом» займутся выпуском комплектующих для иностранных самолетов

Михалик также отметил, что научные исследования, испытания и производство изделий уже ведутся, но полноценное производство, с талонами годности компонентов, планируется начать в первой половине 2024 года. Более того, этим летом уже налажен выпуск отечественных аналогов воздушных фильтров для систем подачи и рециркуляции воздуха в салонах самолетов.