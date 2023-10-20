Андрей Воробьев встретился с представителем Китая для обсуждения совместной работы

Posted Сегодня, 13:02
Published Сегодня, 13:02
Modified Сегодня, 13:02
Updated Сегодня, 13:02
Во время своего рабочего визита в Китайскую Народную Республику губернатор Подмосковья Андрей Воробьев провел встречу с первым заместителем мэра города Чунцин Ченом Мингбо. Основными темами обсуждения стали автомобильная промышленность и сфера образования, в которой страны могут реализовывать совместные проекты.
Андрей Воробьёв обратил внимание на то, что Владимир Путин постоянно подчеркивает важность установления дружественных отношений между РФ и КНР, а власти Подмосковья намерены поддерживать их и вносить свою лепту в укрепление экономических и культурных связей между двумя крупнейшими государствами. Он отметил успехи автопрома Китая и заявил, что логично говорить о его локализации. Глава Московской области встретился с представителями китайских автомобильных компаний, поскольку ряд европейских автогигантов покинул российский рынок, пишет riamo.ru
Чен Мингбо сказал, что рад приветствовать Андрея Воробьева в Чунцине, и подчеркнул важность развития отношений между РФ и КНР. Одной из предпосылок для сотрудничества является взаимное уважение, которое демонстрируется в том числе лидерами России и Китая. Представитель Чунцина рассказал, что администрация мегаполиса изучает возможности развития связей с Россией, в том числе в энергетике, торговле, транспортной сфере.
Напомним, Чунцин является крупнейшим городом в Китае и в мире по территории. В нем сейчас живет около 33 миллионов человек. Здесь представлены практически все промышленные отрасли, в том числе самые передовые, включая более 20 автомобильных заводов и более 1000 предприятий, производящих автозапчасти. Помимо этого в мегаполисе расположены тысячи предприятий, производящих другие промышленные товары, которые могут пойти на экспорт.
Воробьев напомнил о важности сотрудничества между Россией и Китаем не только в экономике, но и в образовании. Представители лучших школ Подмосковья недавно посетили Китай для знакомства с методиками преподавания в китайских школах и вузах. Губернатор также выразил заинтересованность в обмене программами по изучению русского и китайского языков. Стороны согласовали участие педагогов из КНР в преподавании китайского языка в школах Московской области.