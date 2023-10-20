Андрей Воробьев встретился с представителем Китая для обсуждения совместной работы

Напомним, Чунцин является крупнейшим городом в Китае и в мире по территории. В нем сейчас живет около 33 миллионов человек. Здесь представлены практически все промышленные отрасли, в том числе самые передовые, включая более 20 автомобильных заводов и более 1000 предприятий, производящих автозапчасти. Помимо этого в мегаполисе расположены тысячи предприятий, производящих другие промышленные товары, которые могут пойти на экспорт.