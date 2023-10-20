Более 130 тысяч сахалинцев и курильчан получают помощь проводников здоровья

— Нам удалось привлечь в эту значимую для островного здравоохранения работу почти 650 человек. Это внушительная цифра, которая была достигнута в довольно сжатые сроки. Однако количество — не главное. Важно, чтобы администраторы подходили к своему делу с душой, с открытым сердцем. Люди это чувствуют и ценят. А это напрямую влияет на достижение поставленной Президентом Владимиром Путиным задачи, которая заключается в увеличении продолжительности жизни до 80 лет, — подчеркнул в ходе совещания в региональном правительстве губернатор Валерий Лимаренко.