Дачный комплекс с английской ванной и камином продают в Новосибирске за 80 млн

Posted Сегодня, 01:42
Published Сегодня, 01:42
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Под Новосибирском продают два загородных дома: дачу с английской ванной и камином, а также второй семейный дом с английской ванной. Владельцы роскошного дачного комплекса просят 80 миллионов рублей.
Судя по описанию, двухэтажные дома построены из бруса и отапливаются котлами. По данным сайта, первый дом имеет площадь 232,5 кв. м., а у второго 283,8 кв. м. На участке благоустроенный дизайн, отдельный гараж для техники, летняя беседка, земельный участок 31 сотка, гараж для техники и летняя беседка.
Дача спрятана в деревьях соснового бора на берегу реки Обь. Общая площадь участка — 31 сотка, на нем выполнен ландшафтный дизайн.