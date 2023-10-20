Дачный комплекс с английской ванной и камином продают в Новосибирске за 80 млн

Судя по описанию, двухэтажные дома построены из бруса и отапливаются котлами. По данным сайта, первый дом имеет площадь 232,5 кв. м., а у второго 283,8 кв. м. На участке благоустроенный дизайн, отдельный гараж для техники, летняя беседка, земельный участок 31 сотка, гараж для техники и летняя беседка.