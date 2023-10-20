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Дачный комплекс с английской ванной и камином продают в Новосибирске за 80 млн

Дачный комплекс с английской ванной и камином продают в Новосибирске за 80 млн

20 октября 2023, 01:42
Фото: N1.RU
На продажу выставили два загородных дома на Краснояровском шоссе в Новосибирской области, объявление опубликовано на одном из бесплатных сайтов.

Под Новосибирском продают два загородных дома: дачу с английской ванной и камином, а также второй семейный дом с английской ванной. Владельцы роскошного дачного комплекса просят 80 миллионов рублей.

Фото: N1.RU

Судя по описанию, двухэтажные дома построены из бруса и отапливаются котлами. По данным сайта, первый дом имеет площадь 232,5 кв. м., а у второго 283,8 кв. м. На участке благоустроенный дизайн, отдельный гараж для техники, летняя беседка, земельный участок 31 сотка, гараж для техники и летняя беседка.

Дача спрятана в деревьях соснового бора на берегу реки Обь. Общая площадь участка — 31 сотка, на нем выполнен ландшафтный дизайн.

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#Общество#Новосибирск#Продажа#Дом#Дача#Эмилия Губарева
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