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Стать хорошим поваром может каждый

День Повара 20 октября 2023: красивые картинки и остроумные поздравления

20 октября 2023, 03:00
Фото: pxhere.com
Стать хорошим поваром может каждый
20 октября во всем мире отметят Международный день повара. Празднуют его и в России. Согласно традиции, в этот день принято поздравлять профессиональных кулинаров, радующих своим мастерством, но свою долю подарков могут получить и любители готовить. Самые лучшие поздравления — в материале Atas.info.

Международный день повара — суть и традиции

В 2004 году Всемирная ассоциация сообществ шеф-поваров решила сделать 20 октября своим профессиональным праздником. В эту организацию входит более восьми миллионов человек, а дата отмечается в семидесяти странах.

В этот день стараются проводить тематические мероприятия в лучших кафе и ресторанах. На конкурсах, мастер-классах и рекламных акциях кулинары стремятся приготовить вкусное и новаторское блюдо за минимум времени. Гостей и участников обязательно угощают.

Но 20 октября можно поздравить и своего знакомого (любимого человека), для которого стояние у плиты всегда в радость. Поверьте, ему будет очень приятно.

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Международный день повара — как поздравить

Если вы желаете поздравить своего повара оригинально, то лучше всего приготовить какое-нибудь вкусное блюдо с эффектной презентацией. После этого сам подарок съедается под приятную музыку и изысканные напитки.

Но, если вы спешите или не можете поздравить лучшего кулинара в мире лично, то сгодятся и традиционные поздравления. Можно поздравить, например, таким незатертым сообщением.

Твоя профессия очень значима для тех, кто любит вкусно и от души покушать. Ты — повар с большой буквы и пусть все твои дальнейшие успехи на кухне будут большими. Пусть все слезы будут только от лука, а жизнь — сладкой и вкусной. С Днем повара!
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Можно отправить и такой стих.

С такой работой нельзя проголодаться,
Твоя работа вкуснее всех других,
Умеешь ты на кухне постараться,
Ты там на кухне — свой среди своих.

Кастрюли, баночки, ножики и ложки,
Чуть-чуть продуктов и магия пошла,
А результат потом съедят до крошки,

И в этот важный день календаря,
Тебя хочу поздравить я сердечно,
Ты лучший повар и, знаешь, так держать,
И пожелаю в этот день, конечно,
Своими блюдами всех наповал сражать!
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Если же фантазии не хватает совсем, то сгодится и открытка. Например, вот таким забавным котиком можно очень даже насмешить.

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