atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 02:30

Published Сегодня, 02:30

Modified Сегодня, 02:30

Updated Сегодня, 02:30

20 октября принято поздравлять поваров

День Повара в России в 2023 году: кого принято поздравлять с праздником, а кого — нет

20 октября 2023, 02:30
Фото: pxhere.com
20 октября принято поздравлять поваров
20 октября в России и во всем мире отметят Международный день повара. Поздравления будут принимать профессионалы, создающие на кухне при помощи достаточно обычных инструментов (и зачастую простых блюд) кулинарные шедевры. О сути и традициях праздника — в материале Atas.info.

Когда появился Международный день повара

Международный день повара начал отмечаться относительно недавно. В 2004 году Всемирная ассоциация сообществ шеф-поваров решила создать праздник с целью пропаганды кулинарного мастерства во всем мире. В эту организацию входит более восьми миллионов участников со всего света.

Также существует неофициальная ассоциация лучших поваров мира G9. В этот элитарный клуб входит всего девять человек. О пополнении в организации пока неизвестно.

15+ идей для быстрого и вкусного ужина: подаём на стол, не теряя времени!
Узнать подробнее

Как отмечается Международный день повара

На данный момент Международный день повара отмечается в семидесяти странах мира (в том числе, и в России). Тематические мероприятия проводятся в крупнейших ресторанах и кафе, имеющих не менее 7 звезд, по версии «Мишлен».

В этот день лучшие шеф-повара стараются удивить публику гастрономическими изысками. В заведениях общепита кулинары соревнуются в различных конкурсах, мастер-классах и рекламных акциях. Главное — приготовить вкусное блюдо по новаторскому рецепту за относительно короткое время. Зачастую проводятся бесплатные дегустации.

Если же вы по определенным причинам не можете (или не желаете) посещать рестораны, то стоит побаловать себя любимым блюдом, приготовленным по специальному рецепту. И продегустировать одному или с любимым человеком. Ведь кто из нас не любит поесть?

Читайте также:
Нельзя делать ни в коем случае: почему не стоит раздавать урожай кабачков
#Новосибирск#Праздник#Кулинария#Еда#Повар#Александр Ляхов
Подпишитесь
Разруха в парках Новосибирска: кто из подрядчиков сорвал сроки ремонта — фамилии
Вчера, 10:09
Названы имена артистов, чьи концерты отменили в Новосибирске из-за критики СВО
Вчера, 01:32
С сайтов пропала афиша концерта Дианы Арбениной в Новосибирске
Сегодня, 01:21
Полковник Алексей Захаров назначен новым начальником УМВД по Новосибирску
Вчера, 07:34
Красота сквозь паутину времени — фоторепортаж из легендарной Расточки
Вчера, 02:00
Сокращено финансирование нацпроектов в бюджете 2024 года — депутат Госдумы РФ
Сегодня, 01:42