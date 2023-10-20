День Повара в России в 2023 году: кого принято поздравлять с праздником, а кого — нет

Posted Сегодня, 02:30
Published Сегодня, 02:30
Modified Сегодня, 02:30
Updated Сегодня, 02:30
Международный день повара начал отмечаться относительно недавно. В 2004 году Всемирная ассоциация сообществ шеф-поваров решила создать праздник с целью пропаганды кулинарного мастерства во всем мире. В эту организацию входит более восьми миллионов участников со всего света.
Также существует неофициальная ассоциация лучших поваров мира G9. В этот элитарный клуб входит всего девять человек. О пополнении в организации пока неизвестно.
На данный момент Международный день повара отмечается в семидесяти странах мира (в том числе, и в России). Тематические мероприятия проводятся в крупнейших ресторанах и кафе, имеющих не менее 7 звезд, по версии «Мишлен».
В этот день лучшие шеф-повара стараются удивить публику гастрономическими изысками. В заведениях общепита кулинары соревнуются в различных конкурсах, мастер-классах и рекламных акциях. Главное — приготовить вкусное блюдо по новаторскому рецепту за относительно короткое время. Зачастую проводятся бесплатные дегустации.
Если же вы по определенным причинам не можете (или не желаете) посещать рестораны, то стоит побаловать себя любимым блюдом, приготовленным по специальному рецепту. И продегустировать одному или с любимым человеком. Ведь кто из нас не любит поесть?