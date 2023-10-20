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Posted 20 октября, 16:54

Published 20 октября, 16:54

Modified 20 октября, 16:56

Updated 20 октября, 16:56

Драка с мигрантами вылилась в скандал с губернатором

Драка с мигрантами вылилась в скандал с губернатором

20 октября 2023, 16:54
Фото: 1MI
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров оказался в центре скандала из-за оскорбивших его мигрантов, сообщает «Росбалт».

Эта история началась с драки в Самаре, участниками которой оказалась группа молодых мигрантов и местные подростки. По информации издания, позднее случившееся прокомментировал губернатор, назвав конфликт бытовым, а не межнациональным.

«Но на этом все не закончилось, так как мигранты записали видео, в котором стали оскорблять главу региона. Они выразили уверенность, что он не сможет им ничего сделать», — пишет издание.

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Отмечается, что этот ролик стал вирусным в Интернете. «Росбалт» считает, что в этой ситуации пиар-команда губернатора должна хотеть затишья и уменьшения количества инфоповодов на эту тему.

«Но это невозможно, так как миграционная тема очень резонансна. Любая подобная история вовлекает в общественную дискуссию все новых спикеров», — говорится в публикации.

Подробный материал на эту тему читайте по ссылке.

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